Май, 31 в 19:02

Украинцам, желающим стать опекунами или усыновить ребенка, теперь можно будет подать документы онлайн. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Благодаря цифровизации, предоставить необходимые документы и получить первичную консультацию можно будет онлайн. Правительство приняло решение, которое разработало Министерство социальной политики, упростить подачу документов для людей, которые желают взять ребенка на воспитание.

Первичную консультацию по усыновлению тоже можно будет получить и онлайн, и при личной встрече.

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Консультация необходима для того, чтобы человек действительно убедился, что он хочет и может стать усыновителем, опекуном.

Желающие взять ребенка на воспитание могут подать необходимые документы и в бумажной форме, и в электронной. Сделать это можно через личный кабинет на Едином государственном вебпортале электронных услуг. Документы туда можно будет прикрепить с разных госреестров, баз данных.

Справка о прохождении курса подготовки будет предоставляться и человеку, и службе по делам детей. Это облегчит задачу, ведь не надо будет собирать и приносить необходимый документ самостоятельно.

По данным министерства, на сегодня есть около 17 тыс. детей, которые могут быть усыновлены, и чуть больше тысячи кандидатов в усыновители.

Количество детей, которые могут быть усыновлены, может возрастать из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Поэтому очень важна популяризация и разъяснительная работа по опеке и усыновлению. В Минсоцполитике уверены, что усыновление должно стать не подвигом, а нормой общества.