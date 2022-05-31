Травень, 31 в 19:02

Українцям, які бажають стати опікунами чи усиновити дитину, тепер можна буде подати документи онлайн. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Завдяки цифровізації, надати необхідні документи та отримати первинну консультацію можна буде онлайн. Уряд ухвалив рішення, яке розробило Міністерство соціальної політики, спростити подання документів для людей, які бажають взяти дитину на виховання.

Первинну консультацію з усиновлення також можна буде отримати і онлайн, і при особистій зустрічі.

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Консультація необхідна для того, щоб людина дійсно переконалася, що вона хоче і може стати усиновлювачем, опікуном.

Охочі взяти дитину на виховання можуть подати необхідні документи і в паперовій формі, і в електронній. Зробити це можна через особистий кабінет на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг. Документи туди можна буде прикріпити із різних держреєстрів, баз даних.

Довідку про проходження курсу підготовки надаватиметься і людині, і службі у справах дітей. Це полегшить завдання, адже не треба буде збирати та приносити необхідний документ самостійно.

За даними міністерства, на сьогодні є близько 17 тис. дітей, які можуть бути усиновлені, та трохи більше тисячі кандидатів в усиновлювачі.

Кількість дітей, які можуть бути усиновлені, може зростати через повномасштабну війну РФ проти України. Тому дуже важливою є популяризація та роз’яснювальна робота з опіки та усиновлення. У Мінсоцполітиці впевнені, що усиновлення має стати не подвигом, а нормою суспільства.