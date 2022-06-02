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Факты / Украина / Общество

Швеция отправляет в Украину противокорабельные ракеты и другое вооружение

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Анн Линде - глава МИД Швеции
Фото: Getty Images

В рамках четвертого пакета поддержки Швеция отправляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и другое вооружение.

В целом Швеция предоставила вооружения на €95 млн.

Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

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— Швеция отправит в Украину противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и 12,7 мм винтовки, включая боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки также включает в себя финансовый вклад в Вооруженные силы Украины. Общая сумма – более €95 млн, – отметила Линде.

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