Швеция отправляет в Украину противокорабельные ракеты и другое вооружение

Июнь, 02 в 16:57

В рамках четвертого пакета поддержки Швеция отправляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и другое вооружение.

В целом Швеция предоставила вооружения на €95 млн.

Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

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— Швеция отправит в Украину противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и 12,7 мм винтовки, включая боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки также включает в себя финансовый вклад в Вооруженные силы Украины. Общая сумма – более €95 млн, – отметила Линде.