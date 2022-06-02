Швеція надсилає в Україну протикорабельні ракети та інше озброєння

Червень, 02 в 16:57

В рамках четвертого пакету підтримки Швеція відправляє Україні протикорабельні ракети, протитанкове озброєння та інше озброєння.

Загалом Швеція надасть озброєння на €95 млн.

Про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Зараз дивляться

– Швеція відправить в Україну протикорабельні ракети, протитанкове озброєння та 12,7-мм гвинтівки, включаючи боєприпаси. Цей четвертий пакет підтримки також включає фінансовий внесок у Збройні сили України. Загальна сума – понад €95 млн, – зазначила Лінде.