Июнь, 02 в 20:22

Сегодня основное предложение на украинском рынке репчатого лука составляет импортная продукция, выращенная в Польше. Тем более, цены на лук начали активно расти. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Причины стремительного роста стоимости лука — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему выросла цена на лук

С начала недели отпускные цены на данную продукцию начали стремительно расти. Сложившуюся ситуацию аналитики проекта объясняют как сокращение запасов данной продукции в самой Польше и значительный рост цен на логистические услуги.

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Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, уже сегодня цены на лук в Польше на украинском рынке составляют 14-18 грн/кг.

Таким образом, за неделю данная продукция стала дороже в среднем на 30%. При этом спрос на лук в Украине остается достаточно активным, а предложение — стремительно сокращается.

— Запасы прошлогоднего лука в Украине практически исчерпаны, а данная продукция нового урожая из местных хозяйств на рынок практически не поступает. Как мы уже неоднократно сообщали, Херсонская область, которая является одним из лидеров по выращиванию ранних овощей в Украине, на сегодняшний день находится под оккупацией, — отмечают эксперты.

Стоит отметить, что на данный момент цены на репчатый лук в Украине уже в среднем в три раза выше, чем в начале июня прошлого года.

При этом участники рынка не исключают дальнейшего подорожания в данном сегменте, которое может сохраниться до поступления на рынок репчатого лука нового урожая.

Чего ждать дальше

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, цены в мае удалось немного стабилизировать.

— Если рассматривать промышленное производство лука, то в 2021 году было собрано 107,5 тыс. т лука. Наибольшие объемы были собраны в Херсонской (31% промышленного производства лука), Днепропетровской (17%) и Николаевской (14%) областях. Сейчас Херсонская область находится под временной оккупацией российских войск. Этот факт в сочетании с разрушением традиционных путей логистики привел к резкому росту цен на лук в начале войны в торговых точках, — говорит Литвин.

Если до начала войны средняя цена на лук составила 14,29 грн за 1 кг, то в марте и апреле цена уже составила 20,50 грн за кг, то есть был рост цены на 44%. По состоянию на начало мая 1 кг лука уже стоит около 16,70 грн за кг.

— Стабилизировать цену в мае 2022 года удалось за счет частично налаживания логистических путей, уменьшения панических настроений украинцев, что приводило к увеличению спроса, и осуществления импортных поставок. В апреле 2022 года в Украину было импортировано 7,5 тыс. т лука. Для сравнения — в апреле 2021 года импорт лука в Украину составил 0,8 тыс. т, — пояснила Литвин.

По предварительным оценкам, дефицита лука в текущем году не должно быть.