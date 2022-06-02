Червень, 02 в 20:22

Сьогодні основну пропозицію на українському ринку ріпчастої цибулі становить імпортна продукція, вирощена у Польщі. Тим паче, ціни на цибулю почали активно зростати. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Причини стрімкого зростання вартості цибулі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому зросла ціна на цибулю

З початку тижня відпускні ціни на цю продукцію почали стрімко зростати. Ситуацію, що склалася, аналітики проєкту пояснюють як скорочення запасів цієї продукції в самій Польщі та значне зростання цін на логістичні послуги.

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Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, вже сьогодні ціни на цибулю з Польщі на українському ринку становлять 14-18 грн/кг.

Таким чином, за тиждень ця продукція стала дорожче в середньому на 30%. При цьому попит на цибулю в Україні залишається досить активним, а пропозиція – стрімко скорочується.

– Запаси торішньої цибулі в Україні практично вичерпані, а дана продукція нового врожаю з місцевих господарств на ринок практично не надходить. Як ми вже неодноразово повідомляли, Херсонська область, яка є одним з лідерів з вирощування ранніх овочів в Україні, на сьогодні знаходиться під окупацією, – зазначають експерти.

Варто зазначити, що наразі ціни на ріпчасту цибулю в Україні вже в середньому втричі вищі, ніж на початку червня минулого року.

При цьому учасники ринку не виключають подальшого подорожчання в цьому сегменті, яке може зберегтися до надходження на ринок ріпчастої цибулі нового врожаю.

Чого чекати далі

За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Світлани Литвин, ціни у травні вдалось трохи стабілізувати.

– Якщо розглядати промислове виробництво цибулі, то в 2021 році було зібрано 107,5 тис. т цибулі. Найбільші обсяги були зібрані в Херсонській (31% промислового виробництва цибулі), Дніпропетровській (17%) та Миколаївській (14%) областях. Зараз Херсонська область знаходиться під тимчасовою окупацією російських військ. Цей факт у комбінації з руйнуванням традиційних шляхів логістики призвів до різкого зростання цін на цибулю на початку війни в торгівельних точках, – каже Литвин.

Якщо до початку війни середня ціна на цибулю становила 14,29 грн за 1 кг, то в березні та квітні ціна вже становила 20,50 грн за кг, тобто було зростання ціни на 44%. Станом на початок травня 1 кг цибулі вже коштує близько 16,70 грн за кг.

– Стабілізувати ціну в травні 2022 року вдалося за рахунок частково налагодження логістичних шляхів, зменшення панічних настроїв українців, що призводило до збільшення попиту, та здійснення імпортних поставок. У квітні 2022 року в Україну було імпортовано 7,5 тис. т цибулі. Для порівняння, — у квітні 2021 року імпорт цибулі в Україну становив 0,8 тис. т, — пояснила Литвин.

За попередніми оцінками, дефіциту цибулі в поточному році не повинно бути.