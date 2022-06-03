На время войны запретят повышать цены на газ и тепло: закон уже в Раде

Июнь, 03 в 17:03

Правительство предлагает на период действия военного положения и в течение шести месяцев после отмены ввести мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду для всех категорий потребителей. В Верховной Раде 1 июня зарегистрирован соответствующий законопроект №7427, который сейчас прорабатывается профильным комитетом.

– Законопроектом предусматривается, что в течение указанного периода цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года, – говорится в пояснительной записке к документу.

В случае принятия закона, поставщикам природного газа запретят принудительно взимать с бытовых потребители долги за коммуналку (в частности, включать эту задолженность в счет на оплату, подавать судебные иски, проводить взыскание этой задолженности в принудительном порядке, принимать меры по прекращению газоснабжения в связи с наличием этой задолженности и т. п.).

В то же время, документом предусмотрен комплекс компенсаторных механизмов для покрытия убытков и потерь соответствующих субъектов хозяйствования.