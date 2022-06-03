Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

На время войны запретят повышать цены на газ и тепло: закон уже в Раде

Валентина Летяк, редактор ленты
На время войны запретят повышать цены на газ и тепло: закон уже в Раде
Фото: Depositphotos

Правительство предлагает на период действия военного положения и в течение шести месяцев после отмены ввести мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду для всех категорий потребителей. В Верховной Раде 1 июня зарегистрирован соответствующий законопроект №7427, который сейчас прорабатывается профильным комитетом.

– Законопроектом предусматривается, что в течение указанного периода цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года, – говорится в пояснительной записке к документу.

В случае принятия закона, поставщикам природного газа запретят принудительно взимать с бытовых потребители долги за коммуналку (в частности, включать эту задолженность в счет на оплату, подавать судебные иски, проводить взыскание этой задолженности в принудительном порядке, принимать меры по прекращению газоснабжения в связи с наличием этой задолженности и т. п.).

В то же время, документом предусмотрен комплекс компенсаторных механизмов для покрытия убытков и потерь соответствующих субъектов хозяйствования.

Сейчас смотрят
Читайте
В Офисе президента рассказали, какими будут цены на газ во время войны

Теги: , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка