Май, 29 в 0:57

В период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Соответствующее решение 27 мая обсудили на селекторном совещании с НАК Нафтогаз, министром экономики Украины Юлией Свириденко, министром развития общин и территорий Украины Алексеем Чернышевым, исполнительным директором Ассоциации городов Украины Александром Слобожаном, начальниками областных военных администраций и мэрами городов.

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– Варианты компенсации государством дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей предприятий ТКЭ сейчас анализируется и будет предложено на рассмотрение ВРУ, – написал Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что основной целью разрабатываемого сейчас законопроекта является сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения, как минимум, на время войны.

Ранее НАК Нафтогаз Украины получили кредитование от Европейского банка реконструкции и развития на €300 млн.

Источник: Кирилл Тимошенко