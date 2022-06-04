Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Над Николаевом образовался столб дыма высотой более 100 метров

Илья Нежигай, редактор ленты
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

В одном из районов Николаева в небе образовался черный столб дыма.

Ряд СМИ сообщили, что столбу дыма предшествовал взрыв или обстрелы, впрочем, не все локальные николаевские издания сообщают об обстрелах. Кроме того, корреспондент Фактов ICTV из Николаева подтвердил наличие столба дыма, но не звуки взрывов или обстрелов.

Перед появлением столба дыма воздушная тревога не объявлялась.

Сейчас смотрят

Некоторые медиапорталы сообщают, что был нанесен ракетный удар по одному из индустриальных районов города. Пока подтверждения этой информации нет.

Официальные лица или службы также не комментировали дым над городом.

Отметим, что хотя Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области сообщала о пожаре в центре города в 16.02, впрочем, пожар находится далеко от центра.

Горожане говорят, что дым распространился над городом, в некоторых районах ощущается сильный запах гари, поэтому рекомендуется плотно закрыть окна.

Сам столб черного дыма высотой более 100 метров.

Смотрите интерактивную онлайн карту боев на территории Украины.

Читайте
Ракетный удар по Одесской и Сумской областям: что происходит на 101-й день войны (онлайн)

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка