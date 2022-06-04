Июнь, 04 в 18:14

В одном из районов Николаева в небе образовался черный столб дыма.

Ряд СМИ сообщили, что столбу дыма предшествовал взрыв или обстрелы, впрочем, не все локальные николаевские издания сообщают об обстрелах. Кроме того, корреспондент Фактов ICTV из Николаева подтвердил наличие столба дыма, но не звуки взрывов или обстрелов.

Перед появлением столба дыма воздушная тревога не объявлялась.

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Некоторые медиапорталы сообщают, что был нанесен ракетный удар по одному из индустриальных районов города. Пока подтверждения этой информации нет.

Официальные лица или службы также не комментировали дым над городом.

Отметим, что хотя Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области сообщала о пожаре в центре города в 16.02, впрочем, пожар находится далеко от центра.

Горожане говорят, что дым распространился над городом, в некоторых районах ощущается сильный запах гари, поэтому рекомендуется плотно закрыть окна.

Сам столб черного дыма высотой более 100 метров.

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