Над Миколаєвом утворився стовп диму заввишки понад 100 метрів
В одному з районів Миколаєва після у небі утворився чорний стовп диму.
Низка ЗМІ повідомили, що стовпу диму передував вибух чи обстріли, втім не всі локальні миколаївські видання повідомляють про обстріли. Крім того, кореспондент Фактів ICTV з Миколаєва підтвердив наявність стовпа диму, але не звуки вибухів чи обстрілів.
Перед появою стовпа диму повітряна тривога не оголошувалась.
Деякі медіапортали повідомляють, що було завдано ракетного удару по одному з індустріальних районів міста. Наразі підтвердження цієї інформації немає.
Офіційні особи чи служби наразі також не коментували дим над містом.
Зазначимо, що хоч Державна служба з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області повідомляла про пожежу в центрі міста о 16.02, втім пожежа знаходиться далеко від центру.
Городяни кажуть, що дим розповсюдився над містом, у деяких районах відчувається сильний запах гару, тому рекомендується щільно зачинити вікна.
Сам стовп чорного диму заввишки понад 100 метрів.
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