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Факты / Украина / Общество

В МВД рассказали, сколько времени нужно на полное разминирование Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
В МВД рассказали, сколько времени нужно на полное разминирование Украины
Фото: МВД

В результате полномасштабного нападения российской армии заминировано и загрязнено неразорванными боеприпасами около 300 тыс. кв. м – половина территории Украины. На разминирование в таких масштабах нужно по меньшей мере 7-10 лет, считает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

По его словам, после начала полномасштабной войны пиротехники уже обезвредили почти 130 тыс. боеприпасов, среди которых почти 2 тыс. авиабомб. По последним данным, обследована и очищена территория площадью почти 30 тыс. кв. м.

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— Всего остаются загрязненными более 27 млн ​​га нашей земли, включая оккупированную территорию. Разминирование продолжается быстрыми темпами, но хочу отметить, что речь идет об оперативном разминировании. То есть пиротехники прошлись и посмотрели, нет ли взрывчатки на улицах, домах, придомовых территориях. Но остаются загрязненными определенные участки. Например, леса и лесополосы. Сейчас начинается сезон летних прогулок, где может оказаться опасно. Мы призываем быть осторожными, – рассказал министр.

По его словам, специалисты создали специальное мобильное приложение Разминирование Украины, где можно посмотреть, на каких территориях уже убраны взрывоопасные предметы.

Вместе со спасателями разминированием занимаются взрывотехники Нацполиции. Они обезвредили более 85 тыс. боеприпасов и 1,5 тонны взрывчатых веществ. Саперы Нацгвардии только в Киевской области обнаружили и обезвредили около 10,5 тыс. взрывоопасных предметов.

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Источник: МВД
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