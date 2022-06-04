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Факты / Украина / Общество

Символ стойкости украинцев и возрождения: флаг из Азовстали передали в музей в Киеве

Юля Захарченко, редактор ленты
Символ стойкости украинцев и возрождения: флаг из Азовстали передали в музей в Киеве
Фото: Минобороны

Спасенный государственный флаг из металлургического завода Азовсталь в Мариуполе был передан в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве.

По данным Министерства обороны Украины, флаг вышел из окруженного российского войсками Мариуполя вместе с последним украинским защитником. Государственный символ стал экспонатом выставки Украина – распятие. Флаг передал начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов.

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– Этот флаг является символом несокрушимости нашей воли. Что бы там ни было, флаг сохранен и находится здесь. Он является символом всех защитников, находившихся на заводе Азовсталь. Это представители Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, полка Азов, пограничников, простых людей, медиков и всех находившихся там наших работников тоже. Я думаю, что это знамя должно стать символом несокрушимости, героизма и возрождения нашего народа, — отметил Буданов.

По его мнению, этот государственный флаг Украины должен быть привезен в освобожденный Мариуполь после полномасштабной победы над российской агрессией.

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Источник: Минобороны
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