Россияне выпустили пять крылатых ракет Х-22 по Киеву – Генштаб

Июнь, 05 в 15:12

Российские захватчики выпустили сегодня, 5 июня, по Киеву пять крылатых ракет, четыре из которых попали в объекты инфраструктуры на севере столицы. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

— Сегодня, 5 июня, около 6.00 ВС Российской Федерации осуществили пуски пяти крылатых авиационных ракет Х-22 из акватории Каспийского моря в направлении Киева. Одна ракета была уничтожена подразделением противовоздушной обороны ВС Украины, — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что остальные ракеты попали в объекты инфраструктуры на севере столицы Украины.

По предварительной информации, жертв в результате ракетного удара противника нет. Все пожары, возникшие в результате обстрела, локализовали.

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Утром 5 июня в Киеве прогремели несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах. От вражеской атаки пострадал один человек. По словам городского головы столицы Виталия Кличко, сейчас она находится в больнице.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне нанесли ракетные удары по Киеву с акватории Каспийского моря. Скорее всего, пуск был произведен с самолетов Ту-95.

Вражескую ракету сбили над Обуховским районом Киевской области.