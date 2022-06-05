Россия выпустила ракеты по Киеву из акватории Каспийского моря
Россияне нанесли ракетные удары по Киеву 5 июня из акватории Каспийского моря.
Такая предварительная информация была озвучена в командовании Воздушных сил ВСУ.
Скорее всего, пуск был произведен из самолетов Ту-95.
Одна из нескольких крылатых ракет была уничтожена военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования Центр.
Российский снаряд украинские военные обстреляли сразу после обнаружения.
Напомним, что около 06.00 5 июня в Дарницком и Днепровском районах Киева прогремели взрывы.
От вражеской атаки пострадал один человек. По словам городского главы столицы Виталия Кличко, сейчас он находится в больнице.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что цель ракетных ударов по Киеву 5 июня – убить как можно больше украинцев.
По его убеждению, на такой акт терроризма Запад должен ответить новыми санкциями и увеличением поставок вооружения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 102-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Командование Воздушных сил ВСУ