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Факты / Украина

Россия выпустила ракеты по Киеву из акватории Каспийского моря

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ракетний обстріл Києва 5 червня 2022

Россияне нанесли ракетные удары по Киеву 5 июня из акватории Каспийского моря.

Такая предварительная информация была озвучена в командовании Воздушных сил ВСУ.

Скорее всего, пуск был произведен из самолетов Ту-95.

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Одна из нескольких крылатых ракет была уничтожена военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования Центр.

Российский снаряд украинские военные обстреляли сразу после обнаружения.

Ракетний обстріл Києва 5 червня 2022
Ракетний обстріл Києва 5 червня 2022
Ракетний обстріл Києва 5 червня 2022
Ракетний обстріл Києва 5 червня 2022
Россия выпустила ракеты по Киеву из акватории Каспийского моря / 2 фотографии

Напомним, что около 06.00 5 июня в Дарницком и Днепровском районах Киева прогремели взрывы.

От вражеской атаки пострадал один человек. По словам городского главы столицы Виталия Кличко, сейчас он находится в больнице.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что цель ракетных ударов по Киеву 5 июня – убить как можно больше украинцев.

По его убеждению, на такой акт терроризма Запад должен ответить новыми санкциями и увеличением поставок вооружения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 102-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

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