Росіяни випустили п’ять крилатих ракет Х-22 по Києву – Генштаб

Червень, 05 в 15:12

Російські загарбники випустили, сьогодні, 5 червня, по Києву п’ять крилатих ракет, чотири з яких влучили в об’єкти інфраструктури на півночі столиці. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

— Сьогодні, 5 червня, близько 6.00 ЗС Російської Федерації здійснили пуски п’яти крилатих авіаційних ракет Х-22 з акваторії Каспійського моря у напрямку Києва. Одна ракета була знищена підрозділом протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що решта ракет влучили в об’єкти інфраструктури на півночі столиці України.

За попередньою інформацією, жертв внаслідок ракетного удару противника немає. Наразі усі пожежі, що виникли внаслідок обстрілу, локалізували.

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Зранку 5 червня у Києві пролунало кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах. Від ворожої атаки постраждала одна людина. За словами міського голови столиці Віталія Кличка, нині вона перебуває в лікарні.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни завдали ракетних ударів по Києву з акваторії Каспійського моря. Найімовірніше, пуск було здійснено із літаків Ту-95.

Ворожу ракету збили над Обухівським районом Київської області.