Списание долгов по кредитам на имущество, уничтоженное войной: Гетманцев уточнил детали

Июнь, 05 в 19:55

Запрет банкам во время войны требовать погашения просроченных кредитов и списание задолженности по кредитам на имущество, уничтоженное в результате боевых действий – председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире телемарафона объяснил особенности двух законопроектов, внесенных в парламент.

– Долги нужно платить – это наша принципиальная позиция, но война вносит свои коррективы. Если боец ​​на передовой рискует своей жизнью, защищая Украину, ни один коллектор или банк не может требовать даже просроченную задолженность в период войны и шесть месяцев после нее – ни у него, ни у его родственников. И об этом мы с Нацбанком разработали соответствующий законопроект, подали в Верховную Раду и в ближайшее время будем принимать его, – подчеркнул нардеп.

По его словам, вторая законодательная инициатива – списание кредитов, взятых под покупку недвижимости или автомобилей, которые были уничтожены в результате боевых действий.

— Бесспорно, требовать сегодня от этих людей уплату за имущество, которого уже нет, абсолютно безосновательно. Поэтому у нас есть задача от президента, каким образом эти долги списать. Здесь проблема заключается в том, что эти люди задолжали не государству, а частным банкам, и мы не можем принять решение, которое положило бремя решения этой проблемы только на банки. Поэтому подключаются государственные ресурсы, возможно, также ресурсы Фонда гарантирования вкладов, – объяснил Гетманцев.

Говоря о том, каким будет механизм списания таких долгов, политик подчеркнул, что речь идет прежде всего о добросовестных должниках – это люди, которые обслуживали свой долг в мирное время.

Сейчас смотрят

– Соответственно, это нужно доказать документами. И на этом основании получить списание задолженности, – подчеркнул Гетманцев.

Глава профильного комитета парламента также рассказал, какие налоги в ближайшее время планируется вернуть.

– Льготы на ввоз на таможенную территорию товаров были введены в марте, учитывая возможность дефицита определенных товаров народного потребления. Это решение уже выполнило свою функцию и на сегодняшний день оно вредит отечественным товаропроизводителям. Поэтому Кабмин предлагает нам упразднить это решение, то есть восстановить довоенное состояние налогообложения импорта, и мы это обязательно сделаем, – сказал народный депутат.

Все остальные меры – например, двухпроцентный налог вместо уплаты НДС и налог на прибыль предприятий, освобождение от налогообложения малого бизнеса, отмена почти всех проверок и начисления штрафов – останется в системе налогообложения, а некоторые продлятся и после войны, заверил Гетманцев.