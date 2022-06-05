Списання боргів за кредитами на майно, знищене війною: Гетманцев уточнив деталі

Червень, 05 в 19:55

Заборона банкам під час війни вимагати погашення просрочених кредитів та списання заборгованості за кредитами на майно, знищене внаслідок бойових дій – голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону пояснив особливості двох законопроєктів, внесених до парламенту.

– Борги треба сплачувати – це наша принципова позиція, але війна вносить свої корективи. Якщо боєць на передовій ризикує своїм життям, захищаючи Україну, жоден колектор чи банк не може вимагати у нього навіть просрочену заборгованість у період війни і шість місяців після неї – ні в нього, ні в його родичів. І про це ми з Нацбанком розробили відповідний законопроєкт, подали до Верховної Ради і найближчим часом будемо його приймати, – наголосив нардеп.

За його словами, друга законодавча інінціатива – списання кредитів, взятих під купівлю нерухомості або автівок, що були знищені внаслідок бойових дій.

– Безперечно, вимагати на сьогодні від цих людей сплату за майно, якого вже немає, абсолютно безпідставно. Тому ми маємо завдання від президента, яким чином ці борги списати. Тут проблема полягає в тому, що ці люди боргують не державі, а приватним банкам, і ми не можемо ухвалити рішення, яке б поклало тягар вирішення цієї проблеми лише на банки. Тому підключаються державні ресурси, можливо також ресурси Фонду гарантування вкладів, – пояснив Гетманцев.

Говорячи про те, яким буде механізм списання таких боргів, політик наголосив, що передусім йдеться лише про сумлінних боржників – це люди, які обслуговували свій борг у мирний час.

Зараз дивляться

– Відповідно це треба довести документами. І на цій підставі отримати списання заборгованості, – наголосив Гетманцев.

Голова профільного комітету парламенту також розповів, які податки найближчим часом планується повернути.

– Пільги на ввезення на митну територію товарів були введені в березні, зважаючи на можливість дефіциту певних товарів народного споживання. Це рішення вже виконало свою функцію і на сьогодні воно шкодить вітчизняним товаровиробникам. Тому Кабмін пропонує нам скасувати це рішення, тобто відновити довоєнний стан оподаткування імпорту, і ми це обовязково зробимо, – сказав народний депутат.

Усі інші заходи – наприклад, двохвідсотковий податок замість сплати ПДВ та податок на прибуток підприємств, звільнення від оподаткування малого бізнесу, скасування майже всіх перевірок та нарахування штрафів – залишиться в системі оподаткування, а деякі продовжаться і після війни, напевнив Гетманцев.