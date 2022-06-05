Украинцам могут списать долги по кредитам на имущество, уничтоженное во время войны — Гетманцев
В Верховной Раде заявили о разработке законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам, которые были взяты на приобретение движимого и недвижимого имущества, и которое в последствии было уничтожено в ходе военных действий.
Об этом сообщил Даниил Гетманцев, народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
По его словам, разработку законопроекта по поручению президента Владимира Зеленского согласовали с главой Нацбанка Кириллом Шевченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Соответствующую законодательную инициативу внесут в парламент на следующей неделе.
— Человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект, — резюмировал народный депутат Даниил Гетманцев.
Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады не планируют возвращать акциз и НДС на топливо до завершения военного положения в Украине.
Источник: Даниил Гетманцев
Фото: Даниил Гетманцев