Июнь, 05 в 13:21

В Верховной Раде заявили о разработке законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам, которые были взяты на приобретение движимого и недвижимого имущества, и которое в последствии было уничтожено в ходе военных действий.

Об этом сообщил Даниил Гетманцев, народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По его словам, разработку законопроекта по поручению президента Владимира Зеленского согласовали с главой Нацбанка Кириллом Шевченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Соответствующую законодательную инициативу внесут в парламент на следующей неделе.

— Человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект, — резюмировал народный депутат Даниил Гетманцев.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады не планируют возвращать акциз и НДС на топливо до завершения военного положения в Украине.

Источник: Даниил Гетманцев

Фото: Даниил Гетманцев