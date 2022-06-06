Июнь, 06 в 15:37

В условиях военного положения по всей Украине действуют гуманитарные штабы, где все желающие могут получить необходимые продукты питания, средства гигиены, одежду и тому подобное.

Такие центры работают в каждом городе нашего государства. Где в Ужгороде получить гуманитарную помощь — читайте в материале Фактов.

Где расположены гуманитарные штабы в Ужгороде

Круглосуточный пункт для координации и размещения ВПО по адресу вул. Ференца Ракоци, 2 (Совиное гнездо).

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Также при Закарпатской ОГА действует круглосуточный Гуманитарный штаб для размещения эвакуированных лиц. Позвонить можно:

0312 63 04 40;

0312 61 54 65;

0312 61 66 74;

096 284 33 68.

Координационный центр по гуманитарным вопросам по номерам телефонов: 0312 42 80 29; 0312 42 80 30; 050 990 5100.

Координационный центр Ужгородского городского совета по телефонам:

0312 42 80 29;

0312 42 80 30;

0312 61 32 20;

050 990 51 00;

15-67.

Сайт Прихисток — можно найти жилье и предложить приют у себя. Есть фильтрование по областям.

Помощь раненым украинским военным и сдача крови: Закарпатская областная станция переливания крови. Адрес: ул. Льва Толстого, 15.

Присоединиться к волонтерской помощи по обеспечению всем необходимым ВСУ и переселенцев из других городов Украины Волонтериат УжНУ: пл. Народная, 3, ректорат УжНУ.

Движение поддержки закарпатских военных: вул.Гойды, 8. Также их страница в Telegram: https://t.me/ruhpidtrymky.

Также для удобства Ужгородский городской совет разработал онлайн-карту укрытий в городе.

Внутренне перемещенные лица, проживающие в Ужгороде, могут получить бесплатную профессиональную правовую помощь.

Для этого нужно обратиться в бюро правовой помощи на ул. Загорской, 51, которое обслуживает Ужгородскую, Середнянскую, Оноковскую, Холмковскую, Баранинскую, Сюртовскую, Великодобрянскую территориальные общины.

Туда также можно позвонить по номеру (0312) 64-15-05, или на электронную почту: uzhhorod1.zakarpattya@legalaid.uz.ua.

Кроме того, бесплатную правовую помощь внутренне перемещенные лица могут получить по номеру телефона: 0 800 213 103.