Де отримати гуманітарну допомогу в Ужгороді: перелік штабів та адреси
В умовах воєнного стану по всій Україні діють гуманітарні штаби, де усі охочі можуть отримати необхідні продукти харчування, засоби гігієни, одяг тощо.
Такі центри працюють у кожному місті нашої держави. Де в Ужгороді отримати гуманітарну допомогу – читайте в матеріалі Фактів.
Де розташовані гуманітарні штаби в Ужгороді
Цілодобовий пункт для координації та розміщення ВПО за адресою вул. Ференца Ракоці, 2 (Совине гніздо).
Також при Закарпатській ОДА діє цілодобовий гуманітарний штаб для розміщення евакуйованих осіб. Зателефонувати можна:
- 0312 63 04 40;
- 0312 61 54 65;
- 0312 61 66 74;
- 096 284 33 68.
Координаційний центр з гуманітарних питань за номерами телефонів: 0312 42 80 29; 0312 42 80 30; 050 990 5100.
Координаційний центр Ужгородської міської ради за телефонами:
- 0312 42 80 29;
- 0312 42 80 30;
- 0312 61 32 20;
- 050 990 51 00;
- 15-67.
Сайт Прихисток – можна знайти житло та запропонувати прихисток у себе. Є фільтрування по областях.
Допомога пораненим українським військовим і здача крові: Закарпатська обласна станція переливання крові. Адреса: вул. Льва Толстого, 15
Долучитися до волонтерської допомоги щодо забезпечення всім необхідним ЗСУ та переселенцям з інших міст України Волонтеріат УжНУ: пл. Народна, 3, ректорат УжНУ.
Рух підтримки закарпатських військових: вул.Гойди, 8. Також їхня сторінка в Телеграмі: https://t.me/ruhpidtrymky.
Також для зручності Ужгородська міська рада розробила онлайн-карту укриттів у місті.
Внутрішньо переміщені особи, які проживають в Ужгороді, можуть отримати безоплатну професійну правову допомогу.
Для цього потрібно звернутися в бюро правової допомоги на вул. Загорській, 51, яке обслуговує Ужгородську, Середнянську, Оноківську, Холмківську, Баранинську, Сюртівську, Великодобрянську територіальні громади.
Туди також можна зателефонувати за номером (0312) 64-15-05, або на електронну пошту: uzhhorod1.zakarpattya@legalaid.uz.ua .
Крім того, безкоштовну правову допомогу внутрішньо переміщені особи можуть отримати за номером телефону: 0 800 213 103.