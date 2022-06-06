Червень, 06 в 15:37

В умовах воєнного стану по всій Україні діють гуманітарні штаби, де усі охочі можуть отримати необхідні продукти харчування, засоби гігієни, одяг тощо.

Такі центри працюють у кожному місті нашої держави. Де в Ужгороді отримати гуманітарну допомогу – читайте в матеріалі Фактів.

Де розташовані гуманітарні штаби в Ужгороді

Цілодобовий пункт для координації та розміщення ВПО за адресою вул. Ференца Ракоці, 2 (Совине гніздо).

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Також при Закарпатській ОДА діє цілодобовий гуманітарний штаб для розміщення евакуйованих осіб. Зателефонувати можна:

0312 63 04 40;

0312 61 54 65;

0312 61 66 74;

096 284 33 68.

Координаційний центр з гуманітарних питань за номерами телефонів: 0312 42 80 29; 0312 42 80 30; 050 990 5100.

Координаційний центр Ужгородської міської ради за телефонами:

0312 42 80 29;

0312 42 80 30;

0312 61 32 20;

050 990 51 00;

15-67.

Сайт Прихисток – можна знайти житло та запропонувати прихисток у себе. Є фільтрування по областях.

Допомога пораненим українським військовим і здача крові: Закарпатська обласна станція переливання крові. Адреса: вул. Льва Толстого, 15

Долучитися до волонтерської допомоги щодо забезпечення всім необхідним ЗСУ та переселенцям з інших міст України Волонтеріат УжНУ: пл. Народна, 3, ректорат УжНУ.

Рух підтримки закарпатських військових: вул.Гойди, 8. Також їхня сторінка в Телеграмі: https://t.me/ruhpidtrymky.

Також для зручності Ужгородська міська рада розробила онлайн-карту укриттів у місті.

Внутрішньо переміщені особи, які проживають в Ужгороді, можуть отримати безоплатну професійну правову допомогу.

Для цього потрібно звернутися в бюро правової допомоги на вул. Загорській, 51, яке обслуговує Ужгородську, Середнянську, Оноківську, Холмківську, Баранинську, Сюртівську, Великодобрянську територіальні громади.

Туди також можна зателефонувати за номером (0312) 64-15-05, або на електронну пошту: uzhhorod1.zakarpattya@legalaid.uz.ua .

Крім того, безкоштовну правову допомогу внутрішньо переміщені особи можуть отримати за номером телефону: 0 800 213 103.