Июнь, 06 в 21:49

В Донецкой области пограничники задержали мужчину из Славянска, который сотрудничал с оккупационными войсками.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. По их данным, сотрудники службы получили информацию о возможной причастности 50-летнего жителя Славянска Донецкой области к сотрудничеству с представителями оккупационных войск.

Они выяснили, что гражданин Украины передавал представителям вооруженных подразделений так называемой ДНР информацию о количестве, дислокации и перемещении подразделений Сил обороны Украины.

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— Информация, которую передавал подозреваемый, использовалась Россией во время агрессии против Украины, — отметили в ГНСУ.

Предателя уже задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры житель г. Славянска уведомлен о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

Недавно силовики СБУ в Киеве и Чернигове нейтрализовали международную группировку, ежемесячно переправлявшую в Россию более 3 млн в гривневом эквиваленте от сбыта оптовых партий амфетамина.

Источник: ГНСУ

Фото: ГНСУ