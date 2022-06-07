Передавал информацию врагу: в Донецкой области задержали предателя из Славянска
В Донецкой области пограничники задержали мужчину из Славянска, который сотрудничал с оккупационными войсками.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. По их данным, сотрудники службы получили информацию о возможной причастности 50-летнего жителя Славянска Донецкой области к сотрудничеству с представителями оккупационных войск.
Они выяснили, что гражданин Украины передавал представителям вооруженных подразделений так называемой ДНР информацию о количестве, дислокации и перемещении подразделений Сил обороны Украины.
— Информация, которую передавал подозреваемый, использовалась Россией во время агрессии против Украины, — отметили в ГНСУ.
Предателя уже задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры житель г. Славянска уведомлен о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.
Недавно силовики СБУ в Киеве и Чернигове нейтрализовали международную группировку, ежемесячно переправлявшую в Россию более 3 млн в гривневом эквиваленте от сбыта оптовых партий амфетамина.
Источник: ГНСУ
Фото: ГНСУ