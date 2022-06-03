Июнь, 03 в 12:07

Силовики СБУ в Киеве и Чернигове нейтрализовали международную группировку, которая ежемесячно переправляла в Россию более 3 млн в гривневом эквиваленте от сбыта оптовых партий амфетамина.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Деньги выводили через российскую биржу криптовалют, а их конечные получатели – лица, подконтрольные представителям спецслужб РФ.

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К тому же в составе этой преступной группировки действовала разветвленная сеть наркодилеров, среди прочего собиравших информацию о дислокации и перемещении украинских войск.

В общей сложности в группировку входило более 20 человек. Наркотики реализовывали на территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. Для поиска клиентов было создано несколько специализированных Telegram-каналов.

В настоящее время двое организаторов преступной группировки задержаны.

В Сумской области сотрудники СБУ задержали местного жителя, который с первых дней войны передавал представителю спецслужбы РФ информацию о перемещении военных Вооруженных сил Украины, а также давал координаты для обстрелов населенных пунктов Сумской области.