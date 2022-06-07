Червень, 06 в 21:49

На Донеччині прикордонники затримали чоловіка зі Слов’янська, який співпрацював із окупаційними військами.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі. За їхніми даними, співробітники служби отримали інформацію щодо можливої причетності 50-річного мешканця Слов’янська Донецької області до співпраці з представниками окупаційних військ.

Вони з’ясували, що громадянин України передавав представникам збройних підрозділів так званої ДНР інформацію про кількість, дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони України.

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– Інформація, яку передавав підозрюваний, використовувалась Росією під час військовій агресії проти України, – зазначили у ДПСУ.

Зрадника вже затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зараз вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Крім того, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Слов’янська повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Нещодавно силовики СБУ в Києві та Чернігові нейтралізували міжнародне угруповання, яке щомісяця переправляло до Росії понад 3 млн у гривневому еквіваленті від збуту гуртових партій амфетаміну.

Джерело: ДПСУ

Фото: ДПСУ