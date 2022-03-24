От муралов до чая с Зеленским: как мир поддерживает Украину

Сейчас весь цивилизованный мир помогает украинцам, на которых Россия пошла войной. Одни деньгами, другие поддерживают нас морально. Украина в своей борьбе с российскими оккупантами вдохновляет весь мир.

В Праге настенный рисунок стал настоящим символом нашей борьбы. На нем маленькая девочка прикрыла украинским флагом сказочных героев.

Автор стрит-арта, художник казахского происхождения Chemis отметил, что Украина отстаивает не только свою свободу, но и всего мира.

А в Риге на мурале изображены объятия украинской и латвийской девочек. Вместе мы — сила, гласит уличное искусство.

Мурал в поддержку мира в Украине появился и в американском городе Лексингтон.

– Я решил, что прямо сейчас могу что-то делать. Я нарисовал этот мурал, чтобы люди обратили внимание на войну, я также создал футболки, чтобы таким образом собирать деньги. Это внушает мне надежду, — объясняет Рэм Ален.

Тем временем на Лондонский аукцион неизвестный выставил антивоенную картину уличного художника Бенкси. Стартовая стоимость картины — 20 тыс. фунтов стерлингов.

– Невероятно щедрый клиент предложил нам продать своих всегда актуальных солдат Бенкси. 100% выручки пойдут на помощь детской больнице Охматдет в Киеве. Все деньги от аукциона мы отправим непосредственно в больницу. Мы также пожертвуем всю комиссию по этому соглашению, — пишет Мyartbroker.

Сейчас по всему миру распространяется мода на украинское. Так, крупные мировые маркетплесы, в частности eBay, решили поддержать малый и средний украинский бизнес и отменили комиссию для украинских предпринимателей.

Самое большое общество предпринимателей Латвии призвало жителей страны покупать украинские товары, чтобы поддержать нашу экономику.

А в итальянском муниципалитете Парабьяго в одном из магазинов стали продавать желто-голубой хлеб. Килограмм за €12. Все деньги идут на помощь украинцам.

Голливудская актриса Джулианна Мур вместе с дизайнером Алессандрой Бруниальти начали выпускать шапки в цветах украинского флага, а деньги пообещали передать в поддержку украинцев. Такой аксессуар уже приобрели другие звезды – Дженнифер Энистон и Мишель Пфайффер.

Ну а индийская чайная компания в Ассаме назвала новую крепкую смесь чая в честь украинского президента Владимира Зеленского.

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