Червень, 06 в 14:55

В Ужгороді замалювали зображення радянського вождя Володимира Леніна, що було на стіні багатоповерхівки.

Величезний портрет Леніна з’явився на стіні чотириповерхового житлового будинку в середмісті Ужгорода ще за радянських часів. І дратував містян десятиліттями. Ужгородці робили вже кілька спроб позбутися цього зображення. Використовували різні інструменти та засоби, щоб його замаскувати. Та марно.

Спочатку зафарбовували стіну. Але малюнок знову проявлявся. Роками портрет Леніна закривали великим банером. Та його демонтували, бо у місті почали кампанію зі зменшення рекламних площ. Тепер нарешті Ужгород позбудеться дратівливого портрету назавжди, сподіваються міські активісти. Саме вони стали ініціаторами демонтажу цього комуністичного зображення.

Зараз дивляться

— Упродовж 30 років незалежності нашої країни, на жаль, нікому не вдавалося його замалювати, заштукатурити, зашпаклювати. З різних причин. Ми підійшли практичніше. Забудовники міста нам допомогли: купили всі необхідні матеріали, привезли і встановили риштування. Ми домовилися з ОСББ і вони дозволили попрацювати на стіні. Не просто нанести новий малюнок на вже наявну стару фарбу. А повністю зашити її товстим шаром пінопласту. Поштукатурити і вже тоді наносити новий малюнок. Тобто, тепер Ленін вже точно не проявиться на будівлі, – каже ініціатор акції Ернест Завадський.

Активістів підтримало троє художників. Двоє місцевих. Третя – Марія Ващенко. Вона втекла сюди від війни із Харкова 2,5 місяці тому. З ідеєю нового патріотичного зображення визначалися довго.

— Головним завданням зараз, як ніколи, було знести того виродка. І щоб замість нього з’явилося щось гарне, патріотичне. Щось, що символізує свободу. Нашу національність і автентичність, – додає Завадський.

Художники працювали безкоштовно. Впоралися швидко – за три дні. Мурал з українською символікою і у національних жовто-блакитних кольорах. На ньому на фоні українського прапора зображена синиця. Вона тримає у лапах колоски пшениці та гілку калини. Цей мурал – символ волі. Площа малюнку – майже 150 кв. м.

— Ескіз муралу ми з колегами створювали разом. Працювали над малюнком дуже швидко, але якісно. І це мене тішить. Малювали з ранку до пізнього вечора, аж до ночі. Спочатку планували зобразити голуба. Та потім передумали. Малюнок мав бути легким і зрозумілим для усіх. І ми не помилилися, обравши синичку, яка летить. Наш мурал називається Воля, – розповіла Фактам художниця-харків’янка Марія Ващенко.

Портрет більшовицького лідера більше не мулятиме очі містянам та туристам. Їх тішитиме новий патріотичний мурал. Адже синиця – вісниця доброго і легкого. Ця пташка живе весело. І натякає нам усім на щасливе майбутнє.