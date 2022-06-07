Июнь, 07 в 16:34

До конца 2022 года в Украине планируется три этапа повышения пенсий. Директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко в эфире телемарафона рассказала, может ли война внести коррективы в планы правительства и как будет проводиться перерасчет.

– Я не думаю! Все, что запланировано на сегодняшний день, будет выполнено. Ближайшее повышение будет с 1 июля – это перерасчет относительно изменения прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Это позволит увеличить минимальную пенсию и выплаты, которые зависят именно от прожиточного минимума, – подчеркнула она.

Охрименко напомнила, что прожиточный минимум с 1 июля составит 2 027 грн, с 1 декабря – 2 093 грн. Учитывается также размер минимальной заработной платы.

– От минималки зависит размер пенсий для лиц 65 лет, которые имеют страховой стаж 30-35 лет (для женщин и мужчин) и не работают. Их минимальная выплата устанавливается на уровне 40% минимальной зарплаты. Этой категории также будет произведен перерасчет пенсий, – объяснила представительница ПФУ.

По ее словам, следующие перерасчеты будут проводиться для людей в возрасте 65, 70 и 75 лет, средства на них предусмотрены в бюджете.

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Охрименко рассказала о перерасчете с 1 июня, в частности с 4 числа начали получать повышенные пенсии работающие пенсионеры, в целом проведен перерасчет почти 600 тыс. пенсионеров.

По данным Минсоцполитики, повышение пенсий в 2022 году планируется в три этапа:

в июле минимальная пенсия вырастет до 2 027 грн;

минимальная пенсия вырастет до 2 027 грн; в октябре:

минимальная пенсия для людей от 70 лет, при условии полного стажа 30 лет для женщин и 35 – для мужчин, составит 3 тыс. грн;

для пенсионеров от 65 лет, при наличии полного стажа (30-35 лет), минимальная выплата составит 2 680 грн;

для пенсионеров 70-75 лет будет установлена ​​ежемесячная доплата в размере 300 грн.

в декабре:

пенсионные надбавки увеличатся из-за увеличения прожиточного минимума, минимальная пенсия вырастет до 2 093 грн;

для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет, при условии полного стажа 30-35 лет, минимальная пенсия будет составлять 2,5 тыс. грн.