Повышение пенсий с 1 июня: в ПФУ рассказали, как проводился перерасчет

Май, 31 в 19:05

Работающие пенсионеры в июне получат проиндексированные пенсии с доплатами за апрель и май. Директор пенсионного департамента ПФУ Елена Охрименко в эфире телемарафона объяснила, как проводился перерасчет и какие повышения планируются до конца года.

– Законом определено, что каждый год с 1 апреля органы Пенсионного фонда автоматически, без обращения лица, производят перерасчет пенсий работающим пенсионерам, но только тем, у которых от предварительного пересчета прошло не менее двух лет, – объяснила она.

По ее словам, такой перерасчет проводился в Украине ежегодно с 1 апреля, кроме 2021-го, однако была изменена квартальная отчетность, и отчеты за первый квартал текущего года получены только сейчас, поэтому в июне эти люди получат пенсии с доплатами, начиная с апреля.

Охрименко сказала, что на размер доплаты влияет как стаж, так и заработок:

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– Может быть произведен перерасчет либо только по стажу, либо только по заработку. Конечно, если была низкая зарплата, размер пенсии более целесообразно определить по стажу. Мы провели перерасчет в два этапа: всем по стажу, а дальше – по стажу и зарплате.

Представитель ПФУ заверила, что когда сравнивали расчет по этим двум вариантам, выбирали тот, который обеспечит большую доплату к пенсии.

Она также сообщила, что с 1 июля после пересчета минимальная пенсия составит 2 027 грн, а с 1 декабря – 2 093 грн.

В то же время Охрименко подчеркнула, что 2 027 грн с 1 июля будет только для тех, кто работает и имеет маленький стаж, то есть менее 20-25 лет (для женщин и мужчин).

– Начиная с 1 марта внесены изменения в законодательство, и минимальная пенсия для лиц, имеющих стаж до 20-25 лет, и не работающих, составляет уже 2 100 грн, – объяснила она.

В ПФУ заверили, что никаких задержек с начислением пенсий не было и нет, а небольшие задержки с выплатами в мае были на тех территориях, где проводятся активные боевые действия.