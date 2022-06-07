Червень, 07 в 16:34

До кінця 2022 року в Україні планується три етапи підвищення пенсій. Директорка департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко в ефірі телемарафону розповіла, чи може війна внести корективи у плани уряду та як проводитиметься перерахунок.

– Я не думаю! Усе, що заплановано на сьогодні, буде виконано. Найближче підвищення буде з 1 липня – це перерахунок щодо зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це дозволить збільшити мінімальну пенсію та виплати, які залежать саме від прожиткового мінімуму, – наголосила вона.

Охріменко нагадала, що прожитковий мінімум з 1 липня становитиме 2 027 грн, з 1 грудня – 2 093 грн. Враховується також розмір мінімальної заробітної плати.

– Від мінімалки залежить розмір пенсій для осіб 65 років, які мають страховий стаж 30-35 років (для жінок та чоловіків) і не працюють. Їхня мінімальна виплата встановлюється на рівні 40% від мінімальної зарплати. Цій категорії також буде проведено перерахунок пенсій, – пояснила представниця ПФУ.

За її словами, наступні перерахунки проводитимуться для людей віком 65, 70 та 75 років, кошти на них передбачено в бюджеті.

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Охріменко розповіла про перерахунок з 1 червня, зокрема з 4 числа почали отримувати підвищені пенсії працюючі пенсіонери, загалом проведено перерахунок майже 600 тис. пенсіонерів.

За даними Мінсоцполітики, підвищення пенсій у 2022 році планується у три етапи:

у липні мінімальна пенсія зросте до 2 027 грн;

мінімальна пенсія зросте до 2 027 грн; у жовтні:

мінімальна пенсія для людей від 70 років, за умови повного стажу 30 років для жінок і 35 – для чоловіків, становитиме 3 тис. грн;

для пенсіонерів від 65 років, за наявності повного стажу (30-35 років), мінімальна виплата становитиме 2 680 грн;

для пенсіонерів 70-75 років буде встановлено щомісячну доплату у розмірі 300 грн.

у грудні:

пенсійні надбавки збільшаться через збільшення прожиткового мінімуму, мінімальна пенсія зросте до 2 093 грн;

для непрацюючих пенсіонерів віком 60-70 років, за умови повного стажу 30-35 років, мінімальна пенсія становитиме 2,5 тис. грн.