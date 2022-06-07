Червень, 07 в 17:37

Російські загарбники знову обстріляли Харків. Постраждав один зі спальних районів міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі інформаційного телемарафону.

– У Харкові щойно дійсно відбулись обстріли у житловому районі. На жаль, відомо вже про одного загиблого та трьох поранених, – зазначив він.

За словами Терехова, рятувальники працюють і надають допомогу людям. Він нагадав, що вранці теж були обстріли, окупанти продовжують обстрілювати місто.

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Раніше місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі Олексіївки. Зазначимо, що під час вибухів у місті не було оголошено повітряну тривогу. Жителів міста закликають ховатися в укриттях та бомбосховищах задля власної безпеки.

Протягом доби російські військові обстріляли з РСЗВ Київський та Слобідський райони Харкова та Харківський, Чугуївський, Богодухівський, Красноградський, Лозівський і Золочівський райони області.

Нагадаємо, 5 червня російські війська відновили обстріли житлових районів Харкова. Голова місцевої ОВА Олег Синєгубов закликає перебувати в укриттях у разі небезпеки та не ігнорувати сигнали тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 104-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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