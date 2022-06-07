Июнь, 07 в 18:34

Оформление пенсии для украинцев, которые из-за войны выехали за границу и которым исполнилось 60 лет, возможно дистанционно, если до этого они оцифровали свои трудовые книжки, дипломы и другие документы, рассказала в эфире телемарафона директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко.

– Если у человека эти документы поданы, он достигает возраста 60 лет и необходимые в этом году 29 лет стажа, мы автоматически без обращения человека назначаем пенсию, – подчеркнула она.

Еще одна возможность назначить пенсию — это обращение через электронные сервисы ПФУ.

– Скажем, человек находится за границей и, если у него есть доступ в интернету, электронный ключ, он может также подать документы на назначение пенсии через наши электронные сервисы. Варианты разные, – добавила Охрименко.

Представительница Пенсионного фонда сообщила, что у Украины есть международные договоры по выплате пенсий украинцам, в частности с Испанией, Португалией, Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией. Поэтому наши граждане, которые сейчас за границей, могут на месте обращаться за назначением пенсии.

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– Есть страны, в которых мы прямо на счет выплачиваем пенсию, а есть когда мы государству отправляем пенсии, а оно уже выплачивает человеку, – уточнила она.

И напомнила, что в Украине можно обратиться в ПФУ с заявлением на оформление пенсии в течение трех месяцев со дня рождения.