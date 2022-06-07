Червень, 07 в 18:34

Оформлення пенсії для українців, які через війну виїхали за кордон і яким виповнилось 60 років, можливо дистанційно, якщо до цього вони оцифрували свої трудові книжки, дипломи та інші документи, розповіла в ефірі телемарафону директорка департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду Олена Охріменко.

– Якщо у людини ці документи подані, вона досягає віку 60 років і необхідні в цьому році 29 років стажу, ми автоматично без звернення людини призначаємо пенсію, – наголосила вона.

Ще одна можливість призначити пенсію – це звернення через електронні сервіси ПФУ.

– Скажімо, людина перебуває за кордоном і, якщо в неї є доступ до інтернету, електронний ключ, вона може також подати документи на призначення пенсії через наші електронні сервіси. Варіанти є різні, – додала Охріменко.

Представниця Пенсійного фонду повідомила, що Україна має міжнародні договори щодо виплат пенсій українцям, зокрема з Іспанією, Португалією, Польщею, Естонією, Литвою та Латвією. Тому наші громадяни, які зараз за кордоном, можуть на місці звертатися за призначенням пенсії.

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– Є країни, в яких ми прямо на рахунок виплачуємо пенсію, а є коли ми державі відправляємо пенсії, а вона вже виплачує людині, – уточнила вона.

І нагадала, що в Україні можна звернутися до ПФУ із заявою на оформлення пенсії протягом трьох місяців від дати народження.