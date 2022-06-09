Мясо, бакалея и борщевой набор: какие цены на продукты в июне 2022
Цены на продукты в Украине начали расти еще в прошлом году. Однако настоящий скачок произошел с началом полномасштабной войны.
На продовольственном рынке Украины появился существенный дефицит, соответственно выросли и цены. Главной причиной подорожания продуктов на полках магазинов — резкое нарушение логистических звеньев и существенное изменение поставщиков торговых сетей.
Факты ICTV узнавали какие цены ждать украинцам в июне и сколько будет стоить стандартная продуктовая корзина.
Цены на мясо
Цены на мясо заметно выросли. В июне свинина стоит 121,19 грн за кг, по сравнению с майской 117,45 грн. Конечно, все зависит от части тела свиньи:
- грудинка — 123,30 грн;
- лопатка — 129,95 грн;
- ошеек — 170,55 грн;
- ребра — 128,30 грн;
Средняя цена на говядину — 264,63 грн за кг. Например, гуляш из говядины в среднем вам обойдется в 256 грн, а говяжьи ребра — 157 грн. Для сравнения, в мае средняя цена этого мяса составляло 238 грн.
В свою очередь средняя цена на курятину в июне составляет — 100 грн:
- бедро — 94,45 грн;
- голень — 57,45 грн;
- филе — 131, 27 грн.
Цены на бакалею в июне
По словам Члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, сейчас в Украине остается 22 млн вывезенной пшеницы.
— У нас цены на продовольствие в два раза дешевле, чем на мировых рынках. Вот что действительно может быть, если Украина откроет порты и начнет активно вывозить зерно, может немножечко подтянуться цена, потому что она будет уравниваться с мировой, а там очень высокие цены, — говорит Пендзин.
Сейчас средняя текущая цена на гречку в магазинах составляет 89,90 грн. Зато в мае она стоила 72,53 грн.
Пшено сейчас стоит приятнее гречки — 27,70 грн за кг. В свою очередь длинный рис вы купите за 58,53 грн, а круглый рис за 69,43 грн.
Цены на макароны как всегда будут зависеть от производителя. По данным Минфин, в среднем длинную вермишель можно найти за 28,50 грн, а макароны перья за 25,80 грн.
Цены на масло тоже не самые приятные. В среднем рафинированное масло от Олейны стоит 62,30 грн, а Щедрый дар предлагает его за 63,05 грн.
Стандартный пакетик муки 2 кг стоит 45,10 грн. А килограмм кристаллического сахара в июне обойдется вам в 28,93 грн.
Цены на овощи
Чтобы сделать свежий зеленый салат в июне вам необходимо будет потратить:
- 100 гр зеленого лука — 26,73 грн, а килограмм лука порей — 62,24 грн;
- 100 гр петрушки — 28,30 грн;
- 100 гр укропа — 26,70 грн;
- молодая капуста — 49,40 грн, а белокочанная — 38,20 грн;
- лук репчатый — 24,67 грн.
Чтобы полакомиться молодым картофелем придется отдать 33,43 грн за кг, обычный картофель обойдется в 10,22 грн за кг.
Морковь в июне стоит 28,20 грн/кг, а молодая — 33,60 грн.
Что касается огурцов и помидоров, которые привозили в основном из Херсона, то за килограмм огурцов придется отдать 58 грн, а за красные помидоры — 76 грн.
Молодая свекла в июне стоит 51,90 грн, не молодой можно приобрести за 30,93 грн.
А вот за килограмм чеснока придется отдать 135 грн.
Сколько стоит борщевой набор
Цены на борщ значительно изменятся во второй декаде июня. Они не повысятся, а наоборот — упадут. В первую очередь, цены на продукты зависят от смена поставщиков.
В конце июня в магазинах массово начнут появляться продукты украинского производства, соответствующее цены поползут вниз.
Однако, сейчас мы наблюдаем такие цены на стандартный борщевой набор:
- белокочанная капуста — 38,20 грн/кг;
- свекла — 30,93 грн/кг;
- морковь — 28,20 грн/кг;
- лук репчатый — 24,67 грн/кг;
- картофель — 10,22 грн/кг;
- 100 гр зеленого лука — 26,73 грн/кг;
- свинина — 121,19 грн/кг;
- красные помидоры — 76 грн/кг.
Цены на другие продукты
Молочка:
Сегодня молоко можно купить в среднем за 35 грн, кефир обойдется вам в 38 грн, а масло в 65-70 грн.
Сметану вы найдете в магазинах по 34-37 грн. Конечно, все зависит от производителя и сырья.
Твердый сыр в среднем стоит 350 грн/кг, а кисломолочный — 200 грн/кг.
Средние цены на хлебо-булочные изделия почти не изменились, да и, по мнению экспертов, подорожания хлеба не будет.
Яйца в среднем стоят 27 грн за 10 штук.
Будут ли и дальше расти цены
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что в первой, максимум второй декаде июня начнется массовое поступление продуктов с украинской территории.
По его словам это мгновенно остановит и начнет опускать цены на борщевой набор.
— По большому счету, отсутствие поставок из Херсонщины, дорогие нефтепродукты, проблемы с логистикой, которые влияют на цены, мы этот период уже прошли. У нас уже начинается поступление с активной почвы, я думаю, что еще неделя и мы увидим как цены остановятся и пойдут вниз, — говорит Пендзин.
Эксперт добавляет, что вообще лето — это период не высоких цен, тем более, если на это накладывается уровень низких доходов населения, то люди физически не будут иметь возможность покупать продукты.
— Я думаю, что в летние месяцы у нас не будет большого роста цен, если он вообще будет, — прогнозирует эксперт.
По словам Пензина, следующие недели украинцы начнут замечать снижение цен, а дефицита не будет вообще.
— Украина — это большая аграрная страна, которая производит весь спектор продовол. Дефицита не будет ни по одной позиции, — прогнозирует эксперт.