Июнь, 09 в 17:43

Цены на продукты в Украине начали расти еще в прошлом году. Однако настоящий скачок произошел с началом полномасштабной войны.

На продовольственном рынке Украины появился существенный дефицит, соответственно выросли и цены. Главной причиной подорожания продуктов на полках магазинов — резкое нарушение логистических звеньев и существенное изменение поставщиков торговых сетей.

Факты ICTV узнавали какие цены ждать украинцам в июне и сколько будет стоить стандартная продуктовая корзина.

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Цены на мясо

Цены на мясо заметно выросли. В июне свинина стоит 121,19 грн за кг, по сравнению с майской 117,45 грн. Конечно, все зависит от части тела свиньи:

грудинка — 123,30 грн;

лопатка — 129,95 грн;

ошеек — 170,55 грн;

ребра — 128,30 грн;

Средняя цена на говядину — 264,63 грн за кг. Например, гуляш из говядины в среднем вам обойдется в 256 грн, а говяжьи ребра — 157 грн. Для сравнения, в мае средняя цена этого мяса составляло 238 грн.

В свою очередь средняя цена на курятину в июне составляет — 100 грн:

бедро — 94,45 грн;

голень — 57,45 грн;

филе — 131, 27 грн.

Цены на бакалею в июне

По словам Члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, сейчас в Украине остается 22 млн вывезенной пшеницы.

— У нас цены на продовольствие в два раза дешевле, чем на мировых рынках. Вот что действительно может быть, если Украина откроет порты и начнет активно вывозить зерно, может немножечко подтянуться цена, потому что она будет уравниваться с мировой, а там очень высокие цены, — говорит Пендзин.

Сейчас средняя текущая цена на гречку в магазинах составляет 89,90 грн. Зато в мае она стоила 72,53 грн.

Пшено сейчас стоит приятнее гречки — 27,70 грн за кг. В свою очередь длинный рис вы купите за 58,53 грн, а круглый рис за 69,43 грн.

Цены на макароны как всегда будут зависеть от производителя. По данным Минфин, в среднем длинную вермишель можно найти за 28,50 грн, а макароны перья за 25,80 грн.

Цены на масло тоже не самые приятные. В среднем рафинированное масло от Олейны стоит 62,30 грн, а Щедрый дар предлагает его за 63,05 грн.

Стандартный пакетик муки 2 кг стоит 45,10 грн. А килограмм кристаллического сахара в июне обойдется вам в 28,93 грн.

Цены на овощи

Чтобы сделать свежий зеленый салат в июне вам необходимо будет потратить:

100 гр зеленого лука — 26,73 грн, а килограмм лука порей — 62,24 грн;

— 26,73 грн, а килограмм лука порей — 62,24 грн; 100 гр петрушки — 28,30 грн;

— 28,30 грн; 100 гр укропа — 26,70 грн;

— 26,70 грн; молодая капуста — 49,40 грн, а белокочанная — 38,20 грн;

— 49,40 грн, а белокочанная — 38,20 грн; лук репчатый — 24,67 грн.

Чтобы полакомиться молодым картофелем придется отдать 33,43 грн за кг, обычный картофель обойдется в 10,22 грн за кг.

Морковь в июне стоит 28,20 грн/кг, а молодая — 33,60 грн.

Что касается огурцов и помидоров, которые привозили в основном из Херсона, то за килограмм огурцов придется отдать 58 грн, а за красные помидоры — 76 грн.

Молодая свекла в июне стоит 51,90 грн, не молодой можно приобрести за 30,93 грн.

А вот за килограмм чеснока придется отдать 135 грн.

Сколько стоит борщевой набор

Цены на борщ значительно изменятся во второй декаде июня. Они не повысятся, а наоборот — упадут. В первую очередь, цены на продукты зависят от смена поставщиков.

В конце июня в магазинах массово начнут появляться продукты украинского производства, соответствующее цены поползут вниз.

Однако, сейчас мы наблюдаем такие цены на стандартный борщевой набор:

белокочанная капуста — 38,20 грн/кг;

свекла — 30,93 грн/кг ;

; морковь — 28,20 грн/кг;

лук репчатый — 24,67 грн/кг;

картофель — 10,22 грн/кг ;

; 100 гр зеленого лука — 26,73 грн/кг ;

; свинина — 121,19 грн/кг;

красные помидоры — 76 грн/кг.

Цены на другие продукты

Молочка:

Сегодня молоко можно купить в среднем за 35 грн, кефир обойдется вам в 38 грн, а масло в 65-70 грн.

Сметану вы найдете в магазинах по 34-37 грн. Конечно, все зависит от производителя и сырья.

Твердый сыр в среднем стоит 350 грн/кг, а кисломолочный — 200 грн/кг.

Средние цены на хлебо-булочные изделия почти не изменились, да и, по мнению экспертов, подорожания хлеба не будет.

Яйца в среднем стоят 27 грн за 10 штук.

Будут ли и дальше расти цены

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что в первой, максимум второй декаде июня начнется массовое поступление продуктов с украинской территории.

По его словам это мгновенно остановит и начнет опускать цены на борщевой набор.

— По большому счету, отсутствие поставок из Херсонщины, дорогие нефтепродукты, проблемы с логистикой, которые влияют на цены, мы этот период уже прошли. У нас уже начинается поступление с активной почвы, я думаю, что еще неделя и мы увидим как цены остановятся и пойдут вниз, — говорит Пендзин.

Эксперт добавляет, что вообще лето — это период не высоких цен, тем более, если на это накладывается уровень низких доходов населения, то люди физически не будут иметь возможность покупать продукты.

— Я думаю, что в летние месяцы у нас не будет большого роста цен, если он вообще будет, — прогнозирует эксперт.

По словам Пензина, следующие недели украинцы начнут замечать снижение цен, а дефицита не будет вообще.