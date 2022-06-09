Червень, 09 в 17:43

Ціни на продукти в Україні почали зростати ще минулого року. Проте справжній стрибок відбувся з початком повномасштабної війни.

На продовольчому ринку України з’явився суттєвий дефіцит, відповідно зросли й ціни. Головною причиною здорожчання продуктів на полицях магазинів – різке порушення логістичних ланок та суттєва зміна постачальників торговельних мереж.

Факти ICTV дізнавалися на які ціни чекати українцям у червні та скільки коштуватиме стандартна продуктова корзина.

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Ціни на м’ясо

Ціни на м’ясо помітно зросли. У червні свинина коштує 121,19 грн за кг, порівняно з травневою 117,45 грн. Звичайно, все залежить від частини тіла свині:

грудинка – 123,30 грн;

лопатка – 129,95 грн;

ошийок – 170,55 грн;

ребра – 128,30 грн;

Середня ціна на яловичину – 264,63 грн за кг. Наприклад, гуляш з яловичини в середньому вам обійдеться у 256 грн, а яловичі ребра – 157 грн. До порівняння, у травні середня ціна цього м’яса становила 238 грн.

У свою чергу середня ціна на курятину у червні становить – 100 грн:

стегно – 94,45 грн;

гомілка – 57,45 грн;

філе – 131, 27 грн.

Ціни на бакалію у червні

За словами Члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні залишається 22 млн невивезеної пшениці.

– У нас ціни на продовольство в два рази дешевші, ніж на світових ринках. От що дійсно може бути, якщо Україна відкриє порти і почне активно вивозити зерно, може трошечки підтягнутися ціна, бо вона буде зрівнюватися зі світовою, а там дуже високі ціни, – каже Пендзин.

Наразі середня поточна ціна на гречку у магазинах становить 89,90 грн. Натомість у травні вона коштувала 72,53 грн.

Пшоно зараз коштує приємніше за гречку – 27,70 грн за кг. У свою чергу довгий рис ви купите за 58,53 грн, а круглий рис за 69,43 грн.

Ціни на макарони як завжди залежатимуть від виробника. За даними Мінфін, середньому довгу вермішель можна знайти за 28,50 грн, а макарони пір’я за 25,80 грн.

Ціни на олію теж не найприємніші. У середньому рафінована олія від Олейни коштує 62,30 грн, а Щедрий дар пропонує її за 63,05 грн.

Стандартний пакетик борошна 2 кг коштує 45,10 грн. А кілограм кристалічного цукру у червні обійдеться вам у 28,93 грн.

Ціни на овочі

Аби зробити свіжий зелений салат у червні вам необхідно буде витрати:

100 гр зеленої цибулі – 26,73 грн, а кілограм цибулі порей – 62,24 грн;

– 26,73 грн, а кілограм цибулі порей – 100 гр петрушки – 28,30 грн;

– 28,30 грн; 100 гр кропу – 26,70 грн;

– 26,70 грн; молода капуста – 49,40 грн, а білокачана – 38,20 грн;

– 49,40 грн, а – 38,20 грн; цибуля ріпчаста – 24 , 67 грн.

Аби поласувати молодою картоплею доведеться віддати 33,43 грн за кг, звичайна картопля обійдеться у 10,22 грн за кг.

Морква у червні коштує 28,20 грн/кг, а молода – 33,60 грн.

Що стосується огірків та помідорів, які привозили переважно з Херсону, то за кілограм огірків доведеться віддати 58 грн, а за червоні помідори – 76 грн.

Молодий буряк у червні вартує 51,90 грн, не молодий можна придбати за 30,93 грн.

А от за кілограм часнику доведеться віддати 135 грн.

Скільки коштуватиме борщовий набір

Ціни на борщ значно зміняться у другій декаді червня. Вони не підвищаться, а навпаки – впадуть. В першу чергу, це залежить від зміни постачальників.

У кінці червня у магазинах масово почнуть з’являтися продукти українського виробництва, відповідне ціни поповзуть донизу.

Проте, наразі ми спостерігаємо такі ціни на стандартний борщовий набір:

білокачана капуста – 38,20 грн/кг;

буряк – 30,93 грн/кг;

морква – 28,20 грн/кг;

цибуля ріпчаста – 24 , 67 грн/кг;

картопля – 10,22 грн/кг;

100 гр зеленої цибулі – 26,73 грн/кг;

свинина – 121,19 грн/кг;

червоні помідори – 76 грн/кг.

Ціни на інші продукти

Молочка:

Сьогодні молоко можна купити в середньому за 35 грн, кефір обійдеться вам у 38 грн, а масло у 65-70 грн.

Сметану ви знайдете в магазинах за 34-37 грн. Звичайно, все залежить від виробника та сировини.

Твердий сир в середньому коштує 350 грн/кг, а кисломолочний – 200 грн/кг.

Середні ціни на хлібо-булочні вироби майже не змінилися, та й, на думку експертів, здорожчення хліба не буде.

Яйця в середньому вартують 27 грн за 10 штук.

Чи будуть й надалі зростати ціни

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначає, що у першій, максимум другій декаді червня почнеться масове поступлення продуктів з української території.

За його словами це миттєво зупинить і почне опускати ціни на борщовий набір.

– По великому рахунку, відсутність постачань з Херсонщини, дорогі нафтопродукти, проблеми з логістикою, які впливають на ціни, ми цей період вже пройшли. У нас вже починається активне поступлення з активного грунту, я думаю, що ще тиждень і ми побачимо як ціни зупиняться і підуть донизу, – каже Пендзин.

Експерт додає, що взагалі літо – це період не високих цін, тим паче, якщо на це накладається рівень низьких доходів населення, то люди фізично не матимуть можливість купувати продукти.

– Я думаю, що у літні місяці в нас не буде велико росту цін, якщо він взагалі буде, – прогнозує експерт.

За словами Пендзина, наступні тижні українці почнуть помічати зниження цін, а дефіциту не буде взагалі.