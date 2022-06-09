Июнь, 09 в 12:52

Еще в мае вместе с солью с полок украинских супермаркетов начала исчезать гречка. Чтобы купить популярную крупу, нужно ее еще поискать, а цены достигают более чем 70 грн за килограмм. С остальными крупами такого ажиотажа нет, пока всего в достаточном количестве, но ценники подросли.

Будет ли достаточно товаров группы бакалея и к каким ценам готовиться украинцам, Факты ICTV собрали мнения агроэкспертов.

Всегда золотая украинская гречка

В Украине по гречке уже давно можно рассчитывать индекс нашего благосостояния: что бы ни происходило в стране, все сказывается на цене и наличии крупы. Сейчас ситуация похожая, объясняет Николай Пугачев, заместитель директора по научной работе национального центра Институт аграрной экономики. Цены на гречневую крупу выросли из-за ажиотажа, люди запасались продовольствием в войну, покупали больше, чем потребляют обычно. На это мгновенно отреагировали торговые сети, сменив ценники.

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– Вырос спрос из-за паники, люди скупали большие объемы большинства круп. А торговые сети не смогли обеспечить соответствующее предложение в ответ на увеличение спроса, – констатирует ученый.

К тому же украинцы потребляют гречневой крупы в несколько раз больше, чем в других странах. В мире один человек ест до 1,5 кг гречки в год, а среднестатистический украинец – 3-4 кг гречневой крупы за год, говорит агроученый.

В последние годы в Украине аграрии наращивали посевы гречихи. Если в 2019 году отечественные фермеры отгрузили 85 тыс. тонн этой крупы, то в 2021-м — уже 110 тыс. тонн. Несмотря на сложную посевную в условиях войны, большое количество заминированных полей, которые невозможно обрабатывать, украинские аграрии засеяли достаточно гречихи, убежден Николай Пугачев. Урожай будет похож на прошлогодний, возможно, на 10-15% меньше. Но для нужд Украины этого будет вполне достаточно.

– Наш урожай обеспечит до 2,5 кг гречки на одного гражданина. Это не критическая ситуация, но придется дождаться нового урожая. Начиная с сентября, будет стабильность цен – на уровне 65-70 грн за килограмм гречневой крупы. Это если будут проблемы с импортом. А если обеспечим достаточно импортной крупы, цена на гречку может уменьшиться до 50 грн за килограмм, возможно, даже меньше, – прогнозирует Николай Пугачев.

Пока ждем свой урожай, будем покупать иностранную гречку. Ранее мы импортировали много крупы из агрессора России, а также Казахстана. В настоящее время сети ищут новых поставщиков. Российскую гречку вполне может заменить польская или литовская, в этих странах также выращивают много крупы. Но цена на импортную крупу будет высокой, ведь подорожало горючее. Доставка импорта у нас в основном автомобильным транспортом. Цена, вероятно, упадет в конце лета, когда мы получим урожай украинской гречихи.

Овсянки и пшена будет достаточно, но цена вырастет из-за дорогого топлива

По словам специалистов Украинского клуба аграрного бизнеса, больше всего в прошлом году украинцы потребили овса – почти 4,2 кг на человека в год – в виде хлопьев, круп, выпечки. Этой культурой Украина полностью обеспечивает себя сама. По результатам посевной аграрии засадили до 90% прошлогодних объемов. Регионы, где нет боевых действий, увеличили площади под овес.

Так что его будет вдоволь, уверена аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

– По всем зерновым видам культур Украина производит огромное количество этой продукции, мы много экспортируем. В первую очередь будут обеспечиваться внутренние потребности Украины, – считает Светлана Литвин.

Пшена тоже будет достаточно. Вообще украинцы мало едят эту крупу, по подсчетам – всего до 200 г на человека в год. В настоящее время в магазинах килограмм стоит 30-35 грн. И существенно ценники не должны измениться.

Также достаточно будет муки и всех изделий из пшеницы. Посевную даже в военных условиях мы завершили с хорошими показателями.

Украинцам может не хватить импортного риса

Украина очень много импортирует риса из Индии, Китая и Пакистана. Отечественные плантации у нас есть на юге, в Херсонской и Одесской областях. До полномасштабной войны там выращивали более трети объемов крупы, которая есть на полках наших магазинов.

Сейчас Херсонская область оккупирована, в Одесской области отечественного урожая риса будет разве что до 20%. Проблемы могут возникать и с импортом. Раньше ведь рис доставляли в Украину по морю. Сегодня Россия заблокировала все украинские порты.

– Из Азии 100% риса поступало по морскому пути. Но есть большой выбор поставщиков, и физически получить его будет несложно, заключить новые контракты. Но цена вырастет, насколько, прогнозировать сложно, – подчеркивает Светлана Литвин.

В настоящее время килограмм риса в супермаркетах стоит 50-60 грн. Такая же ситуация может быть с чаем, который мы тоже импортировали по морю.

Но специалисты предупреждают: не нужно создавать дополнительного ажиотажа и скупать эти товары в огромных количествах про запас. Это лишь спровоцирует дефицит и дополнительный рост цен. Торговые сети сейчас активно ищут новых поставщиков, новые пути доставки. Так что глобального дефицита каких-то категорий товаров точно не будет. Но вот на уменьшение цен надеяться не стоит.

Фото: Ukrainian Agribusiness Club