Червень, 09, 2022 в 11:46

До виконання завдань у зоні бойових дій готові польські самохідні гаубиці калібру 155 мм Краб.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, наразі українські військові вже використовують гармати М777 та FH70, САУ Ceasar та М109А3. А польські гаубиці – це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який Україні вдалося залучити.

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Міністр нагадав, що після 24 лютого беззаперечним пріоритетом для України стало забезпечення армії зброєю, боєприпасами та військовою технікою. В першу чергу наші збройні сили потребували важкої артилерії.

– Станом на зараз Міністерством оборони забезпечено постачання до Збройних Сил України понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру. Запаси снарядів цього калібру вже на 10% переважають запаси снарядів великих калібрів радянського типу станом на 24 лютого 2022 року, – наголосив Резніков.

Очільник Міноборони також розповів, що наші військові отримали понад 50 гармат інших великих калібрів, а також снаряди до них. Крім того, Україна отримала десятки одиниць РСЗВ радянського зразка та десятки тисяч снарядів, сотні мінометів і сотні тисяч пострілів до них.

– За постачанням до ЗСУ танків та іншої бронетехніки радянського зразка, що сумарно вже рахується на сотні, Міноборони України конкурує за лідерство з російською армією, – зауважив Олексій Резніков.

Від партнерів Україна отримала близько 250 бронемашин – М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound тощо.

Крім того, українські воїни продовжують використовувати ПЗРК Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom; ПТРК NLAW, Javelin, Milan; гранатомети Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR та ін.

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Міністр оборони наголошує, що це далеко не повний перелік сучасного озброєння, яке отримала Україна від партнерів.