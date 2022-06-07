Украинские воины начали тренировочные стрельбы из гаубиц PzH 2000
Украинские военнослужащие завершили первый, теоретический, этап обучения по использованию самоходных пушек-гаубиц PzH 2000. Уже стартовал второй этап – практические занятия.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины со ссылкой на заявление генерального инспектора вооруженных сил Германии Эберхарда Зорна.
– Украинские воины, которые находятся на учебе, завершили теоретическую часть и начали практические занятия по стрельбе из гаубиц PzH 2000, — подчеркивается в сообщении.
В Генштабе ВСУ напомнили, что передать Украине гаубицы PzH 2000 согласились Германия и Нидерланды.
Что известно о PzH 2000 – характеристики
PzH 2000 (или Panzerhaubitze 2000) – это 155-мм самоходная пушка-гаубица на гусеничном шасси, на базе танка Леопард-2.
Гаубица была разработана немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann и принята на вооружение немецкой армии в 1998 году.
Это вооружение совмещает повышенную защищенность, большую дальность стрельбы и высокую подвижность. Гаубицу можно использовать для уничтожения как групповых, так и точечных целей: укреплений, огневых средств врага (к примеру, танков и боевых бронированных машин) и живой силы.
В распоряжении гаубицы – ствол 52 калибра (длиной 8 м), точная система наземной навигации, автоматическая система подзарядки (боекомплект составляет 60 снарядов).
Ключевые технические характеристики гаубицы Panzerhaubitze 2000:
• длина с пушкой вперед – 11,7 м;
• ширина – 3,6 м;
• боевая масса – 55,3 т;
• мощность двигателя 1000 л.с.;
• максимальная скорость по шоссе – 67 км/ч;
• запас хода по шоссе – 420 км;
• дальность огня – более 30 км;
• боекомплект – 60 выстрелов из 155-мм пушки;
• дополнительное вооружение – 7,62-мм пулемет MG-3 (для которого предусмотрено 2 тыс. патронов);
• экипаж – 5 человек (командир, водитель, стрелок, двое заряжающих).
В конце апреля появилась информация, что Нидерланды передадут Украине гаубицы Panzerhaubitze 2000.
А уже в начале мая немецкий бундесвер приступил к обучению украинских военных на гаубицах PzH 2000.
Источник: Генеральный штаб ВСУ