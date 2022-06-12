На етапі контрнаступу Україна може залучити іноземні ПВК – військовий експерт

Червень, 12 в 16:02

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна цілком може залучити іноземні приватні військові компанії (ПВК) для боротьби з російською агресією, адже такі військові вже знають, як поводитися із західною зброєю.

Про це він сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Жданов заявив, що, якби від нього залежали військові рішення, то він завдав би удару по Кримському мосту, зокрема по залізничному полотну. Адже саме на мосту буде дуже складно його відновлювати.

Зараз дивляться

– Я гадаю, що це треба зробити. Ми місяць довбатимемо його до руйнування. Але пошкодити його та припинити його функціонал, як мосту – це головне. Зруйнувати залізничне полотно та максимально зруйнувати дорожнє покриття. Може навіть сам міст не чіпати, а краще вдарити по транспортних розв’язках в’їзду та виїзду з мосту, – сказав Олег Жданов.

На його думку, після постачання західного озброєння в рамках ленд-лізу Україна зможе розпочати масштабний контрнаступ на кількох напрямках одночасно із середини серпня.

Жданов вважає, що цілком можливо, що Україна може залучити приватні військові компанії для боротьби з російською агресією.

– Я думаю, що це цілком можливо. Але це якщо й зроблять, то ніде не афішуватимуть. І цілком імовірно, що на етапі контрнаступальної операції можливе застосування ПВК. Але знову ж таки під грифом “таємно”, і ніхто цього не поширюватиме, – відповів експерт.

В Україні офіційно воює Іноземний легіон, а також добровольці з інших країн. 27 лютого президент Володимир Зеленський закликав іноземних громадян вступати до міжнародного легіону територіальної оборони.

Раніше міжнародний легіон захисту України повідомив про загибель чотирьох іноземних громадян із Німеччини, Австралії, Франції та Нідерландів.