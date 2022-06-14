Июнь, 14 в 15:39

Из-за полномасштабного вторжения войск РФ запуск пенсионной реформы в Украине пока невозможен. В то же время, в правительстве допускают начало ее реализации уже в следующем году.

Об этом рассказала в эфире телемарафона министр социальной политики Украины Марина Лазебная, отвечая на вопрос, следует ли в этом году ждать пенсионной реформы.

– В этом году я думаю нет, в этом году нам нужно всем выжить, – отметила она.

В то же время, в 2023 году, по мнению Лазебной, накопительные пенсионные счета могут стать хорошей перспективой для возвращения украинцев из-за границы.

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– Мы сейчас над этим думаем. Какие это могут быть категории, какой нужен ресурс для создания этих накопительных счетов, чтобы люди могли отложить туда средства. И таким образом возвращать людей в страну. Но накопительные счета – это не просто перспектива для человека, но и ресурс, который может быть использован для восстановления Украины. В этом году это, конечно, не будет сделано, но следующий может быть годом, когда это заработает, – объяснила министр.

Еще до начала полномасштабной войны министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что пенсионная реформа в Украине может стартовать не раньше 2023 года. Она подразумевает появление накопительной пенсионной системы.

Тогда в Кабинете министров рассматривали схему, согласно которой обязательные взносы для накопительных пенсий должны осуществляться работодателями (за счет снижения ЕСВ). Сами же работники могли бы платить накопительные взносы со своей зарплаты добровольно.

Предлагалась следующая модель: 1% платит работодатель с ЕСВ на счет работника. Еще 1% платит работник добровольно со своей зарплаты (и для таких граждан государство могло бы дополнительно платить 1% стимулирующего взноса).