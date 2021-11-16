Реформа по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы может стартовать уже в 2024 году. Для этого Верховная Рада до конца текущего года должна принять соответствующий законопроект.

Об этом рассказала в одном из интервью министр социальной политики Марина Лазебная. Она объяснила, что после принятия законопроекта понадобится время для подготовки к введению обязательного накопительного уровня пенсионной системы.

– Если до конца текущего года соответствующий законопроект будет принят за основу, я считаю, что старт реформы состоится в 2024 году. Нам нужен, по меньшей мере, год на отработку технического взаимодействия Единого социального реестра со всеми субъектами информационного обмена. Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку необходимо не менее полутора лет для подготовки нормативной базы. Поэтому сегодня все зависит от парламента, – подчеркнула Лазебная.

Сколько будут отчислять из зарплат на накопительную пенсию?

По словам главы Минсоцполитики, в ходе обсуждения эксперты поддержали идею, что обязательные взносы для накопительных пенсий должны осуществляться работодателями (за счет снижения Единого социального взноса).

При этом не планируется рост налоговой нагрузки на бизнес.

Сами работники будут платить накопительные взносы за счет своей зарплаты добровольно. Для таких граждан предусмотрены дополнительные стимулирующие взносы со стороны государства.

Была предложена следующая модель: 1% платит работодатель из ЕСВ на счет работника. Еще 1% платит работник добровольно со своей зарплаты (для таких граждан государство уплатит дополнительно 1% стимулирующего взноса).

– Мы решили, что принуждать человека нельзя, но можно заинтересовать. Как следствие, предложили следующую модель: 1% платит работодатель из ЕСВ на счет человека. Дальше человек добровольно со своей зарплаты платит 1%. Это происходит по принципу автозаписи: человек автоматически подключается в качестве плательщика взноса в свою пользу, но может в любой момент отказаться. На счета людей, которые не откажутся платить взносы за свой счет, государство оплатит еще 1% стимулирующего взноса, — отметила Лазебная.

В результате гражданин, который будет платить 1% взноса от зарплаты на накопительную пенсию, получит 3% на счет. А те, кто откажутся платить взносы с зарплаты, получат 1% на счет (только от работодателя).

Министерство финансов Украины также рассматривает возможность увеличить размер взноса от государства.

Будут ли ограничивать возраст для участия в накопительной пенсионной системе?

Как рассказала Марина Лазебна, в ходе обсуждения концепции пенсионной реформы профсоюзы предложили ограничить возраст участников 35 годами.

Сама глава Минсоцполитики выступает против этого.

– Профсоюзы предлагают, чтобы в накоплении участвовали только люди до 35 лет. Но почему мы должны лишать дополнительной пенсии 40-летних или 50-летних? – заявила Лазебная.

По ее словам, участниками накопительной пенсионной системы должны быть все работающие граждане. В то же время люди старше 50 лет, которые не успеют накопить много денег, смогут после ухода на пенсию забрать всю собранную сумму сразу.

– Участниками обязательной накопительной системы должны быть все работающие люди. Говорят, что человек в возрасте 50 или даже 55 лет просто не успеет накопить значительную сумму для ежемесячной выплаты. Безусловно, это так. Но для таких случаев мы предусмотрели, что небольшие суммы накоплений человек сможет забрать при выходе на пенсию единовременно, — объяснила министр.

Участие ФЛП

Система накопительных пенсий охватит и ФЛП (физических лиц-предпринимателей). Участие для них будет добровольным.

– Для них будет более добровольная программа. Они сами платят в солидарную систему и будут — в накопительную, — рассказала Лазебная.

Министр соцполитики уточнила, что в Украине сегодня приблизительно 10 млн наемных работников и еще около 2 млн ФЛП, которые платят взносы сами за себя.

Кроме того, в стране насчитывается около 10 млн пенсионеров.

Источник: Министерство соцполитики, Факты