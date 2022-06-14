Червень, 14 в 15:39

Через повномасштабне вторгнення військ РФ запуск пенсійної реформи в Україні поки неможливий. Водночас в уряді допускають початок її реалізації вже наступного року.

Про це розповіла в ефірі телемарафону міністр соціальної політики України Марина Лазебна, відповідаючи на запитання, чи слід цього року чекати на пенсійну реформу.

– Цього року я думаю ні, цього року нам треба всім вижити, – зазначила вона.

Водночас у 2023 році, на думку Лазебної, накопичувальні пенсійні рахунки можуть стати хорошою перспективою для повернення українців з-за кордону.

Зараз дивляться

– Ми зараз над цим думаємо. Які це можуть бути категорії, який потрібен ресурс, щоб створити ці накопичувальні рахунки, щоб люди могли відкласти туди кошти. І таким чином повертати людей у країну. Але накопичувальні рахунки – це не просто перспектива для людини, а й ресурс, який може бути використаний на відновлення України. Цього року це, звісно, не буде зроблено, але наступний може бути роком, коли це запрацює, – пояснила міністр.

Ще до початку повномасштабної війни міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що пенсійна реформа в Україні може стартувати не раніше 2023 року. Вона передбачає появу накопичувальної пенсійної системи.

Тоді в Кабінеті міністрів розглядали схему, згідно з якою обов’язкові внески для накопичувальних пенсій мали б здійснювати роботодавці (за рахунок зниження ЄСВ). Самі ж працівники могли б сплачувати накопичувальні внески зі своєї зарплати добровільно.

Пропонувалася така модель: 1% сплачує роботодавець з ЄСВ на рахунок працівника. Ще 1% сплачує працівник добровільно зі своєї зарплати (і для таких громадян держава могла б додатково сплачувати 1% стимулюючого внеску).