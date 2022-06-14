Июнь, 14 в 20:00

Кабинет министров оказывает помощь украинцам, потерявшим кормильца, в том числе и во время полномасштабной войны, развязанной РФ. Существует несколько программ, предусматривающих пенсионные выплаты.

Об этом рассказала сегодня во время телемарафона министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Она перечислила три программы помощи семьям, потерявшим кормильца:

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1. Выплаты пенсии при потере кормильца.

– Есть пенсия при потере кормильца. Она назначается либо в зависимости от стажа погибшего или умершего человека, либо как государственная помощь, если у человека не было стажа, — отметила Лазебная.

2. Программа пенсий при потере кормильца для семей погибших военнослужащих.

В начале мая этого года в Министерстве соцполитики сообщили, что пенсии членам семей погибших военных повысили в среднем на 1,5 тыс. грн. В связи с этим пенсия на каждого члена семьи должна составлять не меньше:

• 7 800 грн – на каждого из родителей и супруга/супругу;

• 6 100 грн – на каждого ребенка.

Это относится и к членам семей погибших добровольцев территориальной обороны, на которых с апреля распространили повышенные пенсионные гарантии.

3. Пенсии при потере кормильца для родственников пропавших без вести людей.

– Есть еще одна программа – это семьи пропавших без вести. Они могут заявить в Национальную полицию о том, что человек пропал, и через время прийти в Пенсионный фонд, подать заявление. Даже когда еще не нашелся этот человек, нетрудоспособным членам семьи, в основном это дети, мы выплачиваем пенсию в случае потери кормильца, – объяснила Лазебная.

По данным Минсоцполитики, члены семьи пропавших без вести получают право на пенсию через месяц со дня внесения полицией информации об исчезновении в Единый реестр досудебных расследований.

Следует лично подать заявление с необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Также можно подать заявление через веб-портал электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua) с использованием квалифицированной электронной подписи или BankID (прикрепив к заявлению сканированные копии оригиналов документов).

Такая пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи, находившимся на содержании кормильца. Это могут быть:

• супруг, родитель, мать, если они достигли пенсионного возраста или являются лицами с инвалидностью;

• дети, не достигшие 18 лет; дети от 18 до 23 лет, обучающиеся на дневной форме обучения (до окончания обучения); дети-сироты до 23 лет;

• муж/жена, родители, брат/сестра, дедушка/бабушка кормильца (независимо от возраста и трудоспособности), если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца в возрасте до 8 лет.

Размер пенсии не может быть ниже 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, для одного члена семьи, 120% – для двоих, 150% – для трех и более.

Пенсионные выплаты назначают, независимо от страхового стажа человека, пропавшего без вести. Выплата пенсий осуществляется за все время, в течение которого лицо считается пропавшим без вести.