Червень, 14 в 20:00

Кабінет міністрів надає допомогу українцям, які втратили годувальника, зокрема й під час повномасштабної війни, розв’язаної РФ. Існує кілька програм, які передбачають пенсійні виплати.

Про це розповіла сьогодні під час телемарафону міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Вона перерахувала три програми з допомоги родинам, які втратили годувальника:

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1. Виплати пенсії у разі втрати годувальника.

– Є пенсія у разі втрати годувальника. Вона призначається або залежно від стажу людини, яка загинула чи померла, або як державна допомога, якщо в людини не було стажу, – зазначила Лазебна.

2. Програма пенсій у разі втрати годувальника для родин загиблих військовослужбовців.

На початку травня цього року в Міністерстві соцполітики поінформували, що пенсії членам сімей загиблих військових підвищили в середньому на 1,5 тис. грн. А тому пенсія на кожного члена сім’ї повинна становити не менше:

• 7 800 грн – на кожного з батьків та подружжя,

• 6 100 грн – на кожну дитину.

Це стосується і членів сімей загиблих добровольців територіальної оборони, на яких з квітня поширили підвищені пенсійні гарантії.

3. Пенсії по втраті годувальника для родичів зниклих безвісти людей.

– Є ще одна програма – це родини зниклих безвісти. Вони можуть заявити в Національну поліцію про те, що людина зникла, і через певний час прийти до Пенсійного фонду, подати заяву. Навіть коли ще не знайшлася ця людина, непрацездатним членам родини, в основному це діти, ми виплачуємо пенсію в разі втрати годувальника, – пояснила Лазебна.

За даними Мінсоцполітики, члени сім’ї людей, які зникли безвісти, отримують право на пенсію через місяць з дня внесення поліцією інформації про зникнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Потрібно особисто подати заяву з необхідними документами до територіального органу Пенсійного фонду України. Також можна подати заяву через вебпортал електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису чи BankID (прикріпивши до заяви скановані копії оригіналів документів).

Така пенсія призначається непрацездатним членам родини, які перебували на утриманні годувальника. Це може бути:

• чоловік/дружина, батько, мати, якщо вони досягли пенсійного віку чи є особами з інвалідністю;

• діти, які не досягли 18 років; діти від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання (до закінчення навчання); діти-сироти до 23 років;

• чоловік/дружина, один із батьків, брат/сестра, дідусь/бабуся годувальника (незалежно від віку і працездатності), якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника віком до 8 років.

Розмір пенсії не може бути нижчим 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, для одного члена сім’ї, 120 % – для двох, 150 % – для трьох і більше.

Пенсійні виплати призначають, незалежно від страхового стажу людини, зниклої безвісти. Виплата пенсій здійснюється за весь час, протягом якого особа вважається зниклою безвісти.