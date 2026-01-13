С началом полномасштабной войны государство в усиленном режиме начала поддерживать и помогать особо уязвимым группам населением, ВПЛ и всем, кто пострадал в результате российской агрессии.

Тем более, из-за обстрелов и авиаударов количество пострадавших увеличивается каждый день.

Многие украинцы в результате нападения РФ, получают инвалидность. Какая социальная помощь предусмотрена людям с инвалидностью во время военного положения – читайте в материале Фактов ICTV.

На какую помощь могут рассчитывать люди с инвалидностью

Взрослым лицам зависимости от степени потери здоровья, устанавливается:

І группа – полная потеря трудоспособности и потребность в постоянной опеке;

II группа – способность к самообслуживанию и не способность к труду в обычных производственных условиях;

III группа – способность работать в облегченных условиях.

Государственная помощь людям с инвалидностью заключается в денежных выплатах — пенсии, пособия, единовременные выплаты и в обеспечении медикаментами, техническими и другими средствами.

Также лицам с инвалидностью предоставляются услуги по медицинской, социальной, трудовой и профессиональной реабилитации, бытового и торгового обслуживания.

Важно, если вы имеете право на одну и ту же льготу по разным нормативно-правовым актам, она предоставляется только по одному из актов на ваш выбор.

Также человек может отказаться от той или иной социальной помощи, если она не отвечает его потребностям, и получить от государства денежную компенсацию, равную стоимости соцпомощи.

Что касается детей с инвалидностью, то почти все они требуют опеки и постоянного надзора. Именно поэтому дети имеют группу инвалидности, но по двум разделам А или Б в зависимости от степени потери здоровья.

Законным представителям таких детей вместе с помощью предоставляется надбавка на уход.

Стоит отметить, что если лицо с инвалидностью имеет право на получение двух видов пособий — государственная социальная помощь и пенсия, то назначается только одна из них – на выбор лица или его представителя.

При этом, если такой человек имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца и государственную социальную помощь, эти выплаты назначаются одновременно.

Если ежемесячное пособие не достигает прожиточного минимума, установленного законом, лицам предоставляется ежемесячная государственная адресная помощь в сумме, которой не хватает.

Какие льготы предусмотрены лицам с инвалидностью в следствие войны

Согласно закону Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, гражданское население пока не приравнено к лицам, которые обладают инвалидностью вследствие войны.

Предоставление этого статуса определяется Кабинетом Министров Украины.

На людей, которые будут иметь статус лица с инвалидностью в следствие войны будут распространяться такие льготы:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств и др;

внеочередное бесплатное зубопротезирование и бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;

бесплатное внеочередное ежегодное обеспечение санаторно-курортным лечением;

100% Скидка платы за пользование жильем в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством;

100% скидка платы за пользование коммунальными услугами;

100% скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению;

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов. Это право распространяется и на лицо, сопровождающее лицо с инвалидностью I группы;

внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и квартир;

внеочередное обслуживание амбулаторно-поликлиническими учреждениями, а также внеочередная госпитализация;

внеочередное обслуживание амбулаторно-поликлиническими учреждениями, а также внеочередная госпитализация; внеочередная бесплатная установка квартирных телефонов и внеочередное пользование всеми услугами связи. Абонементная плата за пользование квартирным телефоном устанавливается в размере 50 % от утвержденных тарифов;

право на ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;

внеочередное трудоустройство по специальности в соответствии с подготовки и заключений медико-социальной экспертизы. Труд лиц с инвалидностью вследствие войны регулируется соответствующими нормами законодательства Украины о труде и социальной защите лиц с инвалидностью;

выплата пособия по временной нетрудоспособности работающим лицам с инвалидностью вследствие войны в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;

выплата работающим лицам с инвалидностью пособия по временной нетрудоспособности до четырех месяцев подряд или до пяти месяцев в течение календарного года, а также пособий по государственному социальному страхованию за весь период пребывания в санатории с учетом проезда туда и обратно в случае, когда для лечения не хватает ежегодного и дополнительного отпусков;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год;

внеочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций.

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные займы предоставляются в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины;

внеочередное бесплатное обеспечение автомобилем (при наличии медицинских показаний для обеспечения автомобилем) на срок эксплуатации до десяти лет (с последующей заменой на новый), выплата компенсации на бензин (горючее), ремонт, техническое обслуживание автомобилей или на транспортное обслуживание в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Кстати, льготы по плате за жилье, коммунальные услуги и топливо предоставляются лицам с инвалидностью вследствие войны и членам их семей, независимо от вида жилья или формы собственности на него.

Лицам с инвалидностью вследствие войны пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственную социальную помощь, выплачиваемая вместо пенсии, повышаются:

I группы – в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1 297,5 грн);

II группы – 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1 038 грн);

III группы – 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (778,5 грн).

Отныне, если ваше здоровье получило серьезные повреждения вследствие действия взрывоопасных предметов, боеприпасов или вооружения, вы можете получить статус лица с инвалидностью вследствие войны.

В таких случаях предусмотрены два основания для определения причины инвалидности:

Выписка из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР);

Решение Межведомственной комиссии при Министерстве по делам ветеранов.

Сначала специалисты проводят оценку повседневного функционирования на основе ваших медицинских документов и определяют инвалидность. Если вы предоставляете выписку из ЕРДР, причиной инвалидности указывают ранения или травмы, полученные в результате взрыва опасных предметов.

После установления инвалидности можно обратиться в Межведомственную комиссию для присвоения статуса лица с инвалидностью вследствие войны. Получив решение комиссии, нужно повторно обратиться к экспертам для обновления причины инвалидности.

Причина может быть скорректирована на: “ранения или другие повреждения здоровья, полученные во время АТО или в результате военной агрессии РФ против Украины”.

Статус лица с инвалидностью вследствие войны дает право на льготы, социальные гарантии и выплаты в соответствии с законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.