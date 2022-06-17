Июнь, 17 в 20:38

В начале июня жительница Бучи в своем доме обнаружила чужой телефон, с которого, как позже оказалось, российские военные звонили своим родным в РФ. Во время оккупации они жили в доме женщины по улице Яблонской.

Издание Важные истории провело расследование и установило личности российских военных — псковских десантников, которые тогда орудовали в Буче.

Как оказалось телефон принадлежал единственному выжившему при массовом расстреле 4 марта — 43-летнему строителю Ивану Скибе. В день, когда российские военные убили как минимум восьмерых жителей Бучи, они звонили с телефона Скибы домой.

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Так, первый раз российские военные пытались зайти в Бучу 27 февраля, но наткнулись на сопротивление и понесли немалые потери. 3 марта оккупанты совершили вторую попытку.

— В этот день я находился в территориальной обороне на блокпосту в Буче, помогал организовывать эвакуацию мирных жителей. По рации мы услышали, что в город вошла [российская] техника, расстреляли дом перед блокпостом, — рассказал изданию Иван Скиба.

Мужчины, которые были на блокпосту со Скибой, спрятались в доме по улице Яблонской. Всего их там оказалось девять человек. Там они переночевали, а 4 марта, около 11 утра трое российских военных выбили дверь и вывели всех на улицу.

— Нас всех раздели, искали татуировки. Орали: Вы бандеровцы! — рассказывает Скиба.

Тогда же у мужчин забрали телефоны, заставили выстроиться друг за другом, взяться за куртку впереди стоящего, и под дулами привели к дому 144 по той же улице — четырехэтажному офисному зданию. Там оккупанты организовали себе штаб.

Задержанных мужчин заставили снять ботинки и куртки. Поставили на колени, некоторым завязали руки. Иван Скиба видел, как 28-летнего Виталия Карпенко застрелили сразу.

Военные решали между собой, что делать с задержанными и один сказал: Е**шь их, только отведи куда-нибудь, чтобы тут не валялись. Одного отпустили — сейчас он находится под следствием по делу в госизмене. Остальных мужчин повели за угол дома и стали расстреливать. Пуля задела Ивана Скибу, он упал и старался не подавать признаки жизни — это его и спасло.

Как позже оказалось, из украденного у Скибы телефона, российские оккупанты 4 марта звонили по трем десяткам российских номеров. Удалось установить, что телефоном пользовались псковские десантники — военнослужащие из псковских в/ч 32 515 и 74 268, то есть из 104-го и 234-го десантно-штурмовых полков.

Алексей Вишневский

4 марта в 16:41 с телефона Ивана Скибы оккупант отправил смс-сообщение: Колян, это Леха. Жив, здоров, напиши Алине. Адресат сообщения — Николай Олесов, сержант, заместитель командира взвода из Пскова.

Алексей Вишневский звонил на номер Алины Вишневской, мастера по маникюру из Пскова. Из социальных сетей ясно, что она состоит в браке с Алексеем.

Местом работы Вишневского — 234-й десантно-штурмовой полк (в/ч 74 268), служит с 2016 года. Успел побывать командиром противотанкового орудия, замкомандира взвода, разведчиком.

По телефону Алина Вишневская сказала журналистам, что до Алексея дозвониться сейчас невозможно, хотя иногда выходит на связь.

Илья Сабуров

20-летний Илья Сабуров с телефона бучанца Ивана Скибы звонил своей матери, Анне Сабуровой.

Журналистам мама Ильи ответила следующее:

Мне кажется что про эту Бучу только ленивый не написал. Уже все по ней разобрались. И смотря какая версия вас интересует, Зеленский все по этому поводу придумал уже — что да как там произошло. А если у человека есть голова на плечах и здравый смысл, то вряд ли в эту жуть про российских солдат можно верить, они даже над пленными не издеваются, не говоря уже о мирных жителях.

Максим Грушевский

Максим Грушевский звонил своей матери Наталье. Пока ее сын воюет в Украине, его мама фотографирует младшую дочь, сестру Максима, на фоне игрушечного автомобиля с буквой Z. На звонок журналиста Наталья не ответила.

Радий Забурин

Оккупант звонил своей жене Дарье Забуриной. Журналистам Дарья все отрицала, мол, никто ей не звонил с Украины, а ее муж никогда не был военным, работает строителем.

После разговора с журналистами Дарья закрыла свою страницу ВКонтакте.

Михаил Гурьянов

Российский военный звонил своему дяде Василию Шевченко. Страница ВКонтакте самого Михаила закрыта, а на страницу в Одноклассниках он заходил 16 июня.

Журналистам дядя Гурьянова ответил, что “ничем не может помочь, военная тайна”.

Данил Коновалов (погиб)

Данил Коновалов 4 марта звонил родителям, Сергею и Надежде Коноваловым.

Его младшая сестра 30 мая в соцсетях опубликовала фотографию видеозвонка с братом с подписью Мой. Единственный, родной, но в комментариях ей выражают соболезнования.

14 июня о смерти военного сообщили официально.

Журналистам родители Даниила рассказали, что он сам им сказал, что был в Буче. Бригаду после ухода из Бучи сначала вывели в Беларусь, потом отправили в Белгородскую область, где они провели две недели. Сразу после этого Даниила отправили воевать в Донецкую область, где и убили.

Александр Попов (погиб)

20-летний Александр Попов 4 марта звонил своей матери, Ирине Кириенко, в Красноярск.

Его мать в самом начале войны, по всей видимости, когда десантники вошли в Бучу, в соцсетях написала:

Давайте поддержим наших ребят, которые сейчас творят историю, защищая мирное население Донбасса и Украины от нацистов.

По данным СМИ, Александр Попов погиб 19 мая.

Журналисты связались с мамой и тетей оккупанта. Они сказали, что Саша связывался с ними 7 и 31 марта, говорил, что якобы взял телефон у местной жительницы в магазине.

Дмитрий Антонников (погиб)

Дмитрий Антонников звонил своей жене, Валерии Максимовой. Антонников был военнослужащим в/ч 74 268. Жене дозвониться не удалось.

На улице Яблонской 4 марта, когда российские захватчики звонили своим родным с телефона Ивана Скибы, были расстреляны восемь жителей Бучи: Анатолий Приходько, Андрей Матвийчук, Андрей Вербовой, Денис Руденко, Андрей Дворников, Святослав Туровский, Валерий Котенко и Виталий Карпенко. Все они до войны мирными жителями.