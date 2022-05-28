Били по пальцам, душили и пытали: Денисова о зверствах РФ против украинских защитников

Май, 28 в 13:21

Страна-агрессор Россия пытает и жестоко обращается с находящимися во временном плену украинскими защитниками. Большинство наших военных взяли в плен оккупанты под Мариуполем. Украинским воинам угрожали убийством, избивали и пытали.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что изначально наших защитников содержали в подвалах и хозяйственных постройках. Затем их этапировали в гауптвахту, следственный изолятор в Донецке и исправительную колонию №120 на временно оккупированной территории. В дальнейшем наших военных перевели в следственные изоляторы Таганрога и Воронежа.

– Во время этапирования украинским воинам заматывали глаза скотчем, одевали на голову мешок, связывали руки веревками. В плену украинских военнослужащих пытали – угрожали убийством, избивали и унижали. С особой жестокостью пытки применялись к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины и бойцам отряда специального назначения Азов, — отметила Денисова.

Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали петлю на шею и душили. Российские военные пытали украинских защитников электротоком, избивали киянкой и ногами.

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Украинские военнослужащие сообщили, что вражеская армия вводила им неизвестные препараты, после чего они теряли сознание и память. Оккупанты заставляли украинских солдат учить гимн Российской Федерации, историю создания герба и флага РФ, иначе применяли пытки.

Наши женщины-военнопленные, которых содержали в Донецком СИЗО, рассказали, что в камерах были лишены средств гигиены и возможности помыться. Против них оказывали психологическое давление – на их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин, женщин принуждали к половым актам.

Жизненно необходимая медицинская помощь раненым украинским военнослужащим не предоставлялась. Украинцам почти не давали воду, всего 1,5 литра на 30-40 человек, ограничивали в питании. На территории ОРДО дневной рацион состоял из куска хлеба и сала, иногда давая мясо российские военные издевались и говорили, что оно якобы человеческое.

Уполномоченная Верховной Рады подчеркнула, что преступными действиями Россия нарушила права украинских военных, гарантированные положениями статей 17, 19, 20, 21, 22, 24-27, 29-31, 46, 48, 69-71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время полномасштабного военного вторжения Российской Федерации учесть факты нарушений страной-агрессором прав граждан Украины.