Июнь, 17 в 22:30

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины почти впритык подошли к Херсону.

Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.

— На Херсонском направлении мы активно движемся. Так же, как и на Изюмском (Харьковская область. — Ред.) И у нас замелькали фотографии, на которых уже виден Херсон, — заявил Арестович.

На просьбу Фейгина уточнить, как близко ВСУ подошли к городу, советник главы ОПУ сказал, что это 15-18 км. С холмов уже видно.

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Арестович заявил, что нашим военным удалось подойти к Посад-Покровскому и Мирному. В Генштабе говорили, что сегодня по этим населенным пунктам лупили оккупанты.

— А если есть куда бить, значит, там уже есть наши… И эти контрнаступательные действия с минуты на минуту должны перерасти в контрнаступление, — отмечает советник.

Ранее сообщалось, что российские агрессоры усилили “фильтрацию” украинцев во временно оккупированной Херсонской области.

Фото: Генштаб ВСУ