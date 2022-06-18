ВСУ подошли к Херсону на 15-18 км — Арестович
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины почти впритык подошли к Херсону.
Об этом он сказал в эфире Фейгин LIVE.
— На Херсонском направлении мы активно движемся. Так же, как и на Изюмском (Харьковская область. — Ред.) И у нас замелькали фотографии, на которых уже виден Херсон, — заявил Арестович.
На просьбу Фейгина уточнить, как близко ВСУ подошли к городу, советник главы ОПУ сказал, что это 15-18 км. С холмов уже видно.
Арестович заявил, что нашим военным удалось подойти к Посад-Покровскому и Мирному. В Генштабе говорили, что сегодня по этим населенным пунктам лупили оккупанты.
— А если есть куда бить, значит, там уже есть наши… И эти контрнаступательные действия с минуты на минуту должны перерасти в контрнаступление, — отмечает советник.
Ранее сообщалось, что российские агрессоры усилили “фильтрацию” украинцев во временно оккупированной Херсонской области.
Фото: Генштаб ВСУ