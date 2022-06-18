Червень, 17 в 22:30

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України майже впритул підійшли до Херсона.

Про це він сказав у ефірі Фейгін LIVE.

– На Херсонському напрямку ми активно рухаємось. Так само, як і на Ізюмському (Харківська область. – Ред.) і у нас замиготіли фотографії, на яких уже видно Херсон, – заявив Арестович.

На прохання Фейгіна уточнити, як близько ЗСУ підійшли до міста, радник голови ОПУ сказав, що це 15-18 км. З пагорбів уже видно.

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Арестович заявив, що нашим військовим вдалося підійти до Посад-Покровського та Мирного. У Генштабі говорили, що сьогодні по цих населених пунктах гатили окупанти, а це значить, що там вже стоять ЗСУ.

– А якщо є куди бити, значить, там вже є наші… І ці контрнаступальні дії з хвилини на хвилину повинні перерости в контрнаступ, – зазначає радник.

Раніше повідомлялося, що російські агресори посилили “фільтрацію” українців у тимчасово окупованій Херсонській області.

Фото: Генштаб ЗСУ