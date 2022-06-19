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Факты / Украина / Общество

РФ распространяет фейк, что для вступления в ЕС от Украины требуют не прославлять Бандеру

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Степан Бандера
Фото: Depositphotos

Пропагандисты из России разгоняют нарратив, что Европейский Союз якобы выдвинул Украине требование для вступления.

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что десятки кремлевских медиа распространяют фейки, что “от Украины требуют прекратить прославлять Степана Бандеру ради членства в Евросоюзе”.

Отмечается, что для доказательства этой псевдоинформации они приводят озвученный в эфире французского BFM TV тезис адвоката Ассоциации сыновей и дочерей, депортированных из Франции, евреев Арно Кларсфельда о необходимости переименования украинских улиц, названных в честь Степана Бандеры.

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ЦПД при СНБО отмечает, что в свое время этот деятель заявлял, что Россия и Украина должны найти компромисс по Донбассу.

В Центре противодействия дезинформации напомнили, что основными требованиями вступления Украины в ЕС остаются реформы и соответствие украинского законодательства европейскому.

Позиция отдельной персоны не отражает настроения общества, отметили в центре. Россия цитирует лояльных экспертов, чтобы сформировать ложное впечатление раскола среди населения стран Запада в вопросе поддержки Украины.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в членство в ЕС. Еврокомиссия заявила, что Украина в целом продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств.

Официальное решение о статусе для Украины, Молдовы и Грузии должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

Источник: СНБО
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