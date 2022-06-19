РФ поширює фейк, що для вступу до ЄС від України вимагають не прославляти Бандеру

Червень, 19 в 19:15

Пропагандисти з Росії розганяють наратив, що Європейський Союз начебто висунув Україні вимогу для вступу.

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що десятки кремлівських медіа поширюють фейки, що “від України вимагають припинити прославляти Степана Бандеру заради членства в Євросоюзі”.

Зазначається, що для доказу цієї псевдоінформації вони наводять озвучену в ефірі французького BFM TV тезу адвоката Асоціації синів та дочок депортованих із Франції євреїв Арно Кларсфельда про необхідність перейменування українських вулиць, названих на честь Степана Бандери.

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ЦПД при РНБО зазначає, що свого часу цей діяч заявляв, що Росія та Україна мають знайти компроміс щодо Донбасу.

В Центрі протидії дезінформації нагадали, що основними вимогами вступу України до ЄС залишаються проведення реформ та відповідність українського законодавства європейському.

Позиція окремої персони не відображає настрої суспільства, наголосили в центрі. Росія цитує лояльних “експертів”, щоб сформувати хибне враження розколу серед населення країн Заходу в питанні підтримки України.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Єврокомісія заявила, що Україна загалом просунулася в досягненні стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин.

Офіційне рішення щодо статусу для України, Молдови та Грузії мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.