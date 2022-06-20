Июнь, 20 в 17:43

Украина присоединена к европейской системе кодирования. Это означает, что каждый субъект или точка коммерческого учета рынка природного газа должны иметь EIC-код.

Что такое EIC-код и как его получить — читайте в нашем материале.

Что такое ЕІС-код

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Это код энергетической идентификации субъекта рынка природного газа и/или точки коммерческого учета, определенный по правилам Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

EIC-код состоит из 16-ти знаков-символов, которые являются цифрами или буквами. Эти знаки в сочетании между собой являются значениями определенных атрибутов.

Благодаря ЕІС-кодам осуществляется электронный обмен данными между субъектами рынка природного газа. ЕІС-код бесплатно присваивает потребителю облгаз (оператор ГРМ) при подключении к трубе.

Затем Оператор ГРМ вносит этот код потребителя в собственную базу данных и передает эти данные оператору ГТС.

Наличие ЕІС-кода позволяет потребителю быстро сменить поставщика газа.

В случае согласия предоставлять услуги новому клиенту, поставщик подает запрос в электронную систему оператора ГТС и закрепляет этого потребителя в своем реестре. А система уведомляет предыдущего поставщика об исключении этого потребителя из его реестра.

Как получить EIC-код

Международные EIC-коды для украинского рынка природного газа назначаются ассоциацией ENTSOG. Зато система определения местных EIC-кодов выглядит следующим образом:

Оператор ГТС Украины ПАО УКРТРАНСГАЗ предоставляет коды только тем субъектам рынка, которые напрямую присоединены к ГТС магистральными трубами , а это операторы ГРМ и крупные промышленные потребители.

, а это операторы ГРМ и крупные промышленные потребители. В свою очередь операторы выдают EIC-коды конечным потребителям и точкам коммерческого учета, которые присоединены к ним сетями. Все присвоенные EIC-коды заносятся и хранятся в базе данных операторов ГРМ и оператора ГТС Украины.

Для получения EIC-кода субъект рынка должен заполнить и подать оператору специальное заявление.

На сайте Оператору ГТС Украины отмечается, что для получения кода необходимо подать заявление получения EIC-кода типа Х.

Форма заявления должна быть подписана уполномоченным представителем и содержать печать организации, которая подает заявление.

В свою очередь, оператор газотранспортной системы имеет право отклонить заявление на присвоение EIC-кода, если в там написана недостоверная информация.

Зачем ЭИС-коды Украине

Кодификация всех субъектов и точек учета, выполненная по регламенту Европейской организации ENTSOG — является шагом на пути к расширению украинского рынка природного газа.

Для того, чтобы начать эффективное сотрудничество со странами Евросоюза, система обмена информацией и взаимодействия между различными участниками сферы должна быть унифицированной и достаточно упрощенной.

Тем более, практика применения EIC-кодов позволяет однозначно идентифицировать всех участников рынка.